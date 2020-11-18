18 Kasım 2020 Çarşamba 09:53 | Son Güncelleme:
Altın fiyatları 'virüs' endişesiyle hareketlendi: Güne 466 TL seviyesinde başladı
AKSAM.COM.TR
ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği aşının yüzde 95,4 etkili olduğunu açıklamasının ardından altın fiyatlarında düşüş gerçekleşse de virüs riskinin tüm dünyada etkisi göstermeye devam etmesi aşağı yönlü hareketleri sınırlandırdı. Yurtiçi piyasalarda Merkez Bankası'nın faiz kararı da piyasalara yön verecek. Peki güne 466 TL'den başlayan gram altın hangi yönde devam edecek? İşte altın fiyatlarındaki son durum.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşı çalışmalarının sonuç vermesi piyasaları hareketlendirdi. Ancak devam eden virüs endişelerinin altın fiyatlarının aşağı yönlü hareketleri sınırlandırdı.
Yurtiçi piyasalarda Merkez Bankası'nın faiz kararı da piyasaları etkileyecek. Altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor.
İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın güne 466 TL'den başlarken, çeyrek altın 754 TL ve Cumhuriyet altını ise 3 bin 129 TL'den işlem görüyor.