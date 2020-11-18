Altın fiyatları 'virüs' endişesiyle hareketlendi: Güne 466 TL seviyesinde başladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşı çalışmalarının sonuç vermesi piyasaları hareketlendirdi. Ancak devam eden virüs endişelerinin altın fiyatlarının aşağı yönlü hareketleri sınırlandırdı.

Yurtiçi piyasalarda Merkez Bankası'nın faiz kararı da piyasaları etkileyecek. Altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor.

İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın güne 466 TL'den başlarken, çeyrek altın 754 TL ve Cumhuriyet altını ise 3 bin 129 TL'den işlem görüyor.

Avrupa İlaç Ajansı, Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşı adayını incelemeye başladı