Açıklamalar art arda geldi: Dolar'da sert düşüş yaşanacak

Son haftalarda art arda gelen aşı haberleri, uzmanlara göre doların ateşini söndürebilir. COVID-19 aşılarının yaygın dağıtıma girmesinin ekonomilerin toparlanmasına hız vereceğine işaret eden analistler, bu gelişmenin doları zayıflatabileceğini öngörüyor.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Aralarında Citibank, UBS ve Morgan Stanley’in de bulunduğu finans kuruluşları aşı etkisinin yanı sıra, gevşek para politikalarının devam etmesi ve yatırımcıların ABD dışına yönelmesiyle doların gelecek yıl diğer para birimleri karşısında yüzde 20’ye varan düşüşler yaşayabileceğini belirtiyor.

DOLARDA SERT DÜŞÜŞLER YAŞANACAK

Çin, Rusya, Avrupa ve ABD’den ardı ardına gelen etkili aşı açıklamaları, COVID-19 virüsünün 2021 yılında korkulduğu kadar yayılmayacağı beklentilerini güçlendirirken, ekonomik toparlanmaya olan inancı da kuvvetlendiriyor. Yüzde 90’ın üzerinde etkili bir aşının 2021 yılında yaygın şekilde üretilip dağıtılacağı ve ABD Merkez Bankası’nın parasal desteklerinin devam edeceği beklentisi bazı finans kuruluşlarına göre doların gelecek yıl sert düşüşler yaşamasına neden olacak.



“AŞILAR PİYASAYA GİRDİĞİNDE, DÜŞÜŞÜN İKİNCİ BACAĞI UZAR”

Citibank pazartesi günü yayınladığı araştırma notunda hem aşı hem de gevşek para politikaları sonucu doların 2021 yılında yüzde 20 oranında düşebileceğini öngördü. Notta analistler şu değerlendirmeyi yapıyor: “Uygulanabilir ve yaygın şekilde dağıtılan aşılar piyasaya girdiğinde, bunun ABD dolarındaki yapısal aşağı yönlü trendin ikinci ayağını daha da aşağı çekeceğini öngörüyoruz. Böyle bir durumda doların kayıplar yaşaması mümkün, muhtemelen 2021’de yüzde 20 kadar düşebilir.”

MORGAN STANLEY: İYİLEŞMEYE GÜVENİN, DOLAR SATIN

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley de geçtiğimiz günlerde V-tipi iyileşme ihtimalinin aşıyla birlikte netleştiğini ifade etmiş, dolara ilişkin görünümü düşürmüş “Ekonomik iyileşmeye güvenin, dolar satın” demişti. Bankanın notunda küresel iyileşmenin resesyon sonrası süreçlerde çoğunlukla görüldüğü gibi sürdürülebilir, senkronize ve politikalarla desteklendiği belirtilerek “İnancınızı koruyun ve iyileşmeye güvenin” ifadeleri yer almıştı.

2021 yılına yaklaşırken dolar için “sat”, hisse ve şirket tahvilleri için “al” tavsiyesi yapan banka analistleri mevcut durumdan pürüzsüz bir çıkış beklemiyor ve öngörülenden daha kötü bir COVID-19 kışı geçirilmesi riskinin de hala havada asılı olduğuna dikkat çekiyor. Banka dolar endeksinin 2021 yılı sonu itibariyle yüzde 4 düşeceğini öngörüyor.



UBS: DAHA ZAYIF DOLAR İÇİN POZİSYON ALIN

İsviçre merkezli UBS de “Daha zayıf bir dolar için pozisyon alın” başlıklı analizinde küresel ekonomideki iyileşme ve reel faiz oranlarının düşük seyretmesi ile 2021 yılında doların zayıflamasını öngörüyor.

Banka analizinde “Zayıf dolar için pozisyon alırken yatırımcıların G10 para birimleri, seçilmiş bazı gelişmekte olan pazarlar ve altın arasında riski dağıtmaları gerektiğini düşünüyoruz” diyor. Marttan bu yana yüzde 10 düşen dolar endeksinin 2021’de tekrar zayıflaması öngörülen analizde ABD’nin yüksek mali açıklarının süreceği, özel sektör tasaruflarının azalacağı, doların güvenli liman para birimi cazibesinin de azalacağı tahmin ediliyor. Bloomberg TV’ye konuşan UBS Global Wealth Management CIO’su Mark Haefele ise yatırımcıların yüksek getiri için ABD’den yurtdışına çıkmasının da doları zayıflattığını belirtiyor.

Banka analizinde “Zayıf dolar için pozisyon alırken yatırımcıların G10 para birimleri, seçilmiş bazı gelişmekte olan pazarlar ve altın arasında riski dağıtmaları gerektiğini düşünüyoruz” diyor. Marttan bu yana yüzde 10 düşen dolar endeksinin 2021’de tekrar zayıflaması öngörülen analizde ABD’nin yüksek mali açıklarının süreceği, özel sektör tasaruflarının azalacağı, doların güvenli liman para birimi cazibesinin de azalacağı tahmin ediliyor. Bloomberg TV’ye konuşan UBS Global Wealth Management CIO’su Mark Haefele ise yatırımcıların yüksek getiri için ABD’den yurtdışına çıkmasının da doları zayıflattığını belirtiyor.

HİSSEDE YENİ REKORLAR VE DEĞER ROTASYONU

Küresel hisse piyasaları önceki gün Moderna’nın “yüzde 94,5 etkili” ve “buzdolabı ısısında 30 gün taşınabilen” aşı açıklamasıyla ralliye devam etti ve Wall Street endekslerinde yeni rekorlar görüldü. Dow Jones ve Tesla’nın dahil edileceğini açıklayan S&P 500 pazartesi akşamı tarihi rekorla kapanırken, Allianz Global Investments Avrupa Varlık Portföy Müdürü Marcus Morris-Eyton aşı umutlarının değer rotasyonuna neden olduğunu belirterek, riskli varlıkların önümüzdeki birkaç ay vaka artışlarıyla kötüleşse de daha sonrasında yükselmesini beklediklerini aktarıyor.