Okullar tatil mi? Deprem sonrası bugün ve yarın İstanbul'da okullar tatil mi oldu?
İstanbul’da okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. 26 Eylül’de yaşanan depremin ardından konu ile ilgili açıklama merak ediliyor. İstanbul’da bugün ve yarın okullar tatil olacak mı? Konu ile ilgili resmi açıklama yapıldı.
İstanbul’da okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. 26 Eylül’de yaşanan depremin ardından konu ile ilgili açıklama merak ediliyor. İstanbul’da bugün ve yarın okullar tatil olacak mı? İstanbul’da okulların tatil olduğu açıklandı. Yarın okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.
İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul’da okulların tatil olduğu açıklandı. Yarın okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.
İSTANBUL'DA DEPREM OLDU
Kandilli Rasahtanesi verilerine göre 5.8lik depremin ardından saat 14.08'de 3.1, saat 14.26'da 4.4 büyüklüğünde 2 artçı deprem daha meydana geldi.
İSTANBUL'DA OKULLAR BOŞALTILDI
İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası önlem amaçlı tüm okullar boşaltıldı. Veliler çocuklarını almak için okullara akın etti.
AVCILAR'DA CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI
İstanbul'un Avcılar ilçesinde Merkez Camii'nin minaresinin çöktüğü bildirildi.