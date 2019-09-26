Uzmanlar depremi değerlendirdi! Büyük İstanbul depreminin habercisi mi?

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Halil Kumsar bugün İstanbul'da büyük paniğe neden olan 5.8 büyüklüğündeki depremi 24 TV ekranlarında değerlendirdi

BU DEPREM BAŞKA DEPREMİN ÖNCÜSÜ OLABİLİR Mİ?

Bunu söylemek o kadar kolay değil. Daha önce 4.7 büyüklüğünde olan depremin öncesinde bi deprem vardı. Bugün meydana gelen 5.8 lik depremle büyüklük tekrar yükseldi. Önümüzdeki süreçte bu depremin artçılarını yaşayabiliriz. Bunlar 4.0 4.5 hatta 5.0 e kadar çıkabilir. Bundan sonraki depremlerin artçılar olmasını temenni ediyoruz. Uzun vadede beklenen depremin büyüklüğü 7.0 ve 7.0 nin üzerinde onu da unutmamak gerekiyor. 5.8 lik depremden sonra hemen büyük bir deprem beklemek şu aşamada bana göre yanlış olur.

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİ, MEVCUT OLUŞMASINI BEKLEDİĞİMİZ FAY AÇISINDAN BAKACAK OLURSAK BİR TEHLİKE OLUŞTURUYOR MU?

Şuan da Marmara Denizi içerisinde kırılacak parça olarak düşünüldüğünde o parçanın tekrar hareket etmesi daha uzun bir zaman dilimi içerisinde olacaktır. 6.0 büyüklüğündeki depremlerin tekrarlanma aralığı daha kısa zaman aralığı içerisinde tekrarlanır. 7.0 üzeri depremler daha geniş bir zaman dilimi içersinde tekrarlanır.

Uzmanlar depremi 24 TV'de değerlendiriyor pic.twitter.com/qLyDwnx1yT — 24 TV (@yirmidorttv) September 26, 2019

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ ADIM ADIM GELİYOR DEMEK DOĞRU BİR YARGI MIDIR YANLIŞ BİR YARGI MIDIR?

Doğru bir yargı değildir. Süreç bizim beklediğimiz şekilde devam ediyor. Bilim adamlarının ve devlet yetkililerinin dışındaki bilgilere dirayet etmeyelim.

KÜÇÜK DEPREMLER BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİN O FAYDAKİ ENERJİSİNİ BOŞALTIR MI?

Meydana gelen bir fay uzunluğunun tek parçada kırılması yerine bir kaç parçada kırılarak tamamlanması o fay parçasının tek parçada kırılmasından çok daha az hasar yapar. Büyük bir bütün olarka kırıldığında hasar daha fazladır. Bu bölgede de parçalar halinde faylar var. Dolasıyla bu parçalardan bir tanesinde meydana gelen bir hareketlilik var. Sonraki aşamalarda bu fayda kırılan enerji bir sonraki fayda birikmeye başlayacak. Bu fayın tekrar kırılması uzun yıllar alabilecek.

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ İÇİN BEKLENEN FAYDA BİR ENERJİ BOŞALTIMI OLUR MU?

O fayı tekrar hareketlendirme ihtimali olmayabilir. Şu aşamada büyük depremle bağlantı kurmamız yanıltıcı olur.