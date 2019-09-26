Deprem uzmanından çarpıcı sözler! Büyük İstanbul depremi için 2 senaryo

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, bugün İstanbul Silivri açıklarında yaşanan 5.8’lik depremi yorumladı. Bektaş, bugün bilim dünyasının İstanbul depremiyle ilgili konuştuğu iki farklı senaryo olduğunu belirtti. Bektaş, “Fayın Marmara'yı iki türlü geçme ihtimali var. Bunlardan birisi 7'den büyük depremlerle de olabilir ya da böyle küçük depremlerle de geçebilir” dedi. Bektaş, felaket senaryosunun yanın da daha olumlu bir senaryo da olduğunu belirterek, “Bana göre Orta Marmara’da 7’den büyük değil, 7’den küçük 6, 6.5 büyüklüğünde bir deprem olma olasılığı daha yüksek” diye konuştu.

Prof. Dr. Osman Bektaş’ın A Haber’de yaptığı yorumlar şöyle:

4.6 büyüklüğündeki Silivri Depremi Orta Marmara’nın karakteristik depremiydi, bu da öyle. 1999 depreminden sonra Orta Marmara’da, Silivri açıklarında zaten 5, 5.5 büyüklüğünde deprem yaşamışız.

MARMARA’NIN ALTINDAKİ KABUK ÇOK ZAYIF

Marmara Denizi’nin altındaki zayıf kabuk ve çok faylı yapı orta derece deprem üretme kapasitesine sahip. Dolayısıyla Orta Marmara’nın deprem yorumu, karadaki kabuktan çok farklı olması gerekir.

Karadaki kabuk son derece güçlü, enerji biriktirme potansiyeli fazla. Dolayısıyla uzun zaman içerisinde 7 ve 7’den büyük deprem üretebiliyor.

Ama Orta Marmara’da deniz tabanındaki kabuk oldukça ince ve zayıf ve çok faylı. Dolayısıyla büyük deprem üretmeden, 4, 5 hatta 5.5 büyüklüğünde deprem üretebiliyor.

BİLİM DÜNYASI İKİYE AYRILMIŞ DURUMDA

Bugün bilim dünyası ikiye ayrılmış durumda.

Orta Marmara’yı fay büyük depremle mi geçecek, yani 7’den büyük depremle mi geçecek? Yoksa bugün yaşadığımız gibi 4,5, 5 büyüklüğünde depremlerle mi geçecek? Her iki senaryonun da bugün geçerliliği var. 7’den büyük deprem olma olasılığı da o ayrı bir senaryodur. Ama fayın küçük depremlerle geçme olasılığı da var. Kötü senaryonun yanında olumlu senaryo da var. 7’den büyük deprem üreten bir senaryo da var, doğrudur, bir görüştür. Ama 5, 5.5, ondan daha küçük depremlerle Orta Marmara’yı geçeceği yönünde de bir senaryo var.

En iyi tahminin doğruluk derecesi yüzde 60, 65 civarındadır.

Dolayısıyla bu büyük Marmara Depremi’nin geleceği demek değildir.

Ama bir deprem kümelenmesi, bir sismik kümelenme olursa elbetteki risk daha da artar.

Şu anda 1999’daki Körfez depreminden sonra yaşadığımız anormal bir durum yok. Çünkü aynı depremleri ben son 20 yıl içerisinde yaşadım. Dolayısıyla daha büyük bir sismik aktivite yok.

BİR FELAKET SENARYOSU VAR BİR İYİ SENARYO VAR

Şu an fazlaca telaşlanacak bir duruma gerek yok. Bekleyeceğiz.

Dediğim gibi bu iki senaryo: Bir felaket senaryosu var ama bunun kadar geçerli olan 2. Bir senaryo daha var. Bu 4.6, 5.5 büyüklüğündeki depremlerle Orta Marmara’nın geçişi…

KABUK YAPISI YANLIŞ YORUMLANIYOR

20 yıl içinde sismik aktivitede anormal bir durum yok. Marmara Denizi’nin altındaki kabuk yapısının özelliği farklı yorumlanıyor. Karadaki kabuk yapısı ile denizdeki kabuk yapısı farklı. Dolayısıyla deniz yapısını dikkate almadan söylenen senaryolar, bu da yanlış veya farklı sonuca yol açıyor.

BANA GÖRE 7’DEN KÜÇÜK OLMA İHTİMALİ DAHA YÜKSEK

Bana göre Orta Marmara’da 7’den büyük değil, 7’den küçük 6, 6.5 büyüklüğünde bir deprem olma olasılığı daha yüksek.