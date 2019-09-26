Başkan Erdoğan: İstanbul'daki depremde 8 kişi yaralandı, hasar tespit çalışmaları sürüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sonrası İstanbul'a dönüşünde açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Yüreğimizi yakacak bir haber şu ana kadar almadık'

İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları açıkladı:

"8 KİŞİ YARALANLANDI, 28 ARTÇI SARSINTI KAYDEDİLDİ"

"8 yaralanma olayı söz konusu. Depremin büyüklüğü AFAD ölçümlerine göre 5,8 olarak ölçüldü. Şu an itibarıyla 28 artçı sarsıntı kaydedildi. Oldukça ciddi sayılabilecek büyüklükteki bu depreme rağmen küçük birtakım hasarlar dışında yüreğimizi yakacak bir haber şu ana kadar almadık.""

Erdoğan, "Bu tür zamanlarda açıklama yapanlar çok olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın, şaşırtmasın." dedi.

AA