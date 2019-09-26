Köprü dedikodusu yalanlandı! O paylaşımlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki

İstanbul’daki 5.8’lik depremin ardından sosyal medyada köprünün zarar gördüğü dedikoduları ortaya atılmıştı. İstanbul Valiliği ise köprüde halat koptu söylentilerini yalanladı ve söz konusu görüntünün köprünün altında bakım onarım platformu olduğunu, köprüde hiçbir sorun olmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya üzerinden yayılan algı operasyonuna çok sert tepki gösterdi. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir tweet atmış. Bu tweet de 'Köprüleri kullanmayın, köprünün halatları koptu'... Böyle densizlik yapanlar da var. Böyle bir şey söz konusu değil."

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DA YALANLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca İstanbul Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki depremde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hasar oluştuğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medyada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün fotoğrafı paylaşılarak, hasar gördüğü iddia edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, bu iddiaların gerçek olmadığını, depremde köprüde hasar meydana gelmediğini belirtti. Fotoğrafta yer alan köprünün altındaki bölümün platform olduğu kaydedildi.

AFAD: ÜÇ KÖPRÜDE DE SORUN YOK

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) yapılan yazılı açıklamada ise "Deprem sonrası Boğaziçi'ndeki 3 köprüde de yapısal sorun olmadığı belirlendi." denildi.