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  3. İstanbul'daki deprem ne anlama geliyor? Daha büyüğü olacak mı? Prof. Üşümezsoy açıkladı

İstanbul'daki deprem ne anlama geliyor? Daha büyüğü olacak mı? Prof. Üşümezsoy açıkladı

İstanbul'daki deprem ne anlama geliyor" Daha büyüğü olacak mı" Prof. Üşümezsoy açıkladı

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy bugün İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik depremi 24TV'ye yorumladı. Üşümezsoy, 5 civarında artçıların olabileceğini belirtti. Üşümezsoy, "Silivri çukurunda daha büyük deprem olmaz. Ancak diğer tarafta Kumburgaz'a çukurunda bir deprem olursa o 6.5 büyüklüğünde olabilir" dedi.

Üşümezsoy şöyle konuştu:

Silivri çukurunda daha büyük bir deprem olmaz. Kumburgaz'a doğru giderse o 6.5'lara doğru gidebilen bir deprem yapabilir. Silivri çukurunda bu tip depremler olur. 1912'de kırılmış olduğu için, başlangıçta bunlardan korkuyordum. Burada bu fayın kırılmış olduğu için Tekirdağ kesiminde sorun yok. Yalova Çınarcık'tan gelen fayda büyük bir deprem yok. En riskli fay Kumburgaz çukurunda, şu an o riski görmüyoruz.

Bu depremin Artçıları 5'ler civarında olur. Silivri çukurundaki fayların büyüklükleri 6'yı geçecek depremler yapmaz. Ama tekrar söylüyorum Kumburgaz çukurundaki fay kırılırsa o 6.50 şiddetinde deprem yapabilir.

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