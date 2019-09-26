Son dakika: AFAD ve Kızılay'dan vatandaşlara uyarı!

Kınık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, depremin Marmara'da beklenen deprem fayında yaşandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:"Orta büyüklükte bir deprem ve bir iki hafta bu hatta artçılar, 4 ve üzeri sürebilir. Yer kabuğunu kırabilecek bir enerji oluşturabileceğinden hasarlı ve riskli binalardaki vatandaşlarımızın evlerini terk etmeleri gerekiyor."