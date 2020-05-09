Bugün ne pişirsem? Ramazanın 16.Gününde iftar menüsünde sütlü tatlılar ve fırın yemekleri
İnsan sağlığını olumlu yönde etkileyen ramazan ayında “Bugün ne pişirsem?” sorusunun cevabı araştırılıyor. Uzmanlar, sağlık açısından iftar menüsünde hafif sütlü tatlılar ile ızgara, haşlama ve fırında pişirilen yemekler tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor. Birbirinden lezzetli yemeklerin olduğu Türk mutfağında iftar menüsü için karar vermek oldukça zor. En kolay sütlü tatlılar ve fırın yemeklerini bir araya getirdik. Sütlaç yapımından fırında makarna ve beyti kebabına kadar iftara birçok yemek düşünebilirsiniz. İşte ramazanın 16.günü iftar menüsünde “Bugün ne pişirsem?” diye düşünenler için kolay sütlü tatlılar ve yemekler…
Ramazanı hem sağlıklı hem de lezzetli geçirmek isteyenler “Bugün ne pişirsem?” diye arama motorlarında araştırma yapıyor. Haşlama ve fırın yemeklerini öneren uzmanlar, kızartma ve aşırı yağlı yemeklerden uzak durulması gerektiğini belirtiyor. Peki, iftar menüsünde hangi yemekler daha sağlıklı? En kolay sütlü tatlılar ve fırın yemekleri tarifini bir araya getirdik. Güllaç tarifinden beyti kebabına ve sütlaç tarifine kadar birbirinden lezzetli iftar menüsü sizi bekliyor. İşte ramazanın 16.günü iftar menüsünde “Bugün ne pişirsem?” diye düşünenler için kolay sütlü tatlılar ve yemekler…
SÜTLAÇ
Geleneksel sütlü tatlılar arasında yer alan sütlaç, oldukça basit bir tatlı. Hem hafif hem de lezzetiyle sofraların en vazgeçilmezidir.
GÜLLAÇ
Ramazan denilince ilk akla gelen sütlü tatlı güllaçtır. Güllaç tatlısının püf noktası ise güllaç yaprağının ince olmasıdır.
KADAYIFLI MUHALLEBİ
Muhallebili tatlılar arasında hem pratik hem de lezzetli bir tatlıdır.
KADAYIFLI MUHALLEBİ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
FIRINDA MAKARNA
Makarna sevenler farklı bir çeşit arıyorsa fırında makarna iftara ayrı bir lezzet katacaktır.
FIRINDA MAKARNA TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
BEYTİ KEBABI
Hem fırın yemeği hem de yufka ile yapılıyor. Eğer restoran yemeklerini özlediyseniz bu tarif tam size göre
İZMİR KÖFTE
İftara bir saat bile kalsa yapabileceğiniz yemekler arasında yer alan İzmir köfte, hem sağlıklı hem de pratik bir yemektir.
İZMİR KÖFTE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
FIRINDA PATLICAN KEBABI
Ramazanda iftar menüsüne en çok patlıcanlı yemekler yakışıyor. İftara farklı bir lezzet arayanlar için fırında patlıcan kebabı lezzetli bir tarif olacaktır.