Bugün ne pişirsem? Ramazanın 16.Gününde iftar menüsünde sütlü tatlılar ve fırın yemekleri

Ramazanı hem sağlıklı hem de lezzetli geçirmek isteyenler “Bugün ne pişirsem?” diye arama motorlarında araştırma yapıyor. Haşlama ve fırın yemeklerini öneren uzmanlar, kızartma ve aşırı yağlı yemeklerden uzak durulması gerektiğini belirtiyor. Peki, iftar menüsünde hangi yemekler daha sağlıklı? En kolay sütlü tatlılar ve fırın yemekleri tarifini bir araya getirdik. Güllaç tarifinden beyti kebabına ve sütlaç tarifine kadar birbirinden lezzetli iftar menüsü sizi bekliyor. İşte ramazanın 16.günü iftar menüsünde “Bugün ne pişirsem?” diye düşünenler için kolay sütlü tatlılar ve yemekler…



SÜTLAÇ

Geleneksel sütlü tatlılar arasında yer alan sütlaç, oldukça basit bir tatlı. Hem hafif hem de lezzetiyle sofraların en vazgeçilmezidir.

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GÜLLAÇ

Ramazan denilince ilk akla gelen sütlü tatlı güllaçtır. Güllaç tatlısının püf noktası ise güllaç yaprağının ince olmasıdır.

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KADAYIFLI MUHALLEBİ

Muhallebili tatlılar arasında hem pratik hem de lezzetli bir tatlıdır.

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FIRINDA MAKARNA

Makarna sevenler farklı bir çeşit arıyorsa fırında makarna iftara ayrı bir lezzet katacaktır.

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BEYTİ KEBABI

Hem fırın yemeği hem de yufka ile yapılıyor. Eğer restoran yemeklerini özlediyseniz bu tarif tam size göre

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İZMİR KÖFTE

İftara bir saat bile kalsa yapabileceğiniz yemekler arasında yer alan İzmir köfte, hem sağlıklı hem de pratik bir yemektir.

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FIRINDA PATLICAN KEBABI

Ramazanda iftar menüsüne en çok patlıcanlı yemekler yakışıyor. İftara farklı bir lezzet arayanlar için fırında patlıcan kebabı lezzetli bir tarif olacaktır.

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