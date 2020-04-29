Evde beyti kebabı nasıl yapılır? Beyti kebabı tarifi ve malzemeleri

Ramazanda beyti kebabı tarifi merak ediliyor. Ramazan sofralarının olmazsa olmazları arasında yer alan yöresel yemek tarifleri, evlerde yapılıyor. Beyti kebabı etin lavaşa sarılması ve salça sosu ile servis edilir. Lokantaya gidemediğiniz şu süreçte bu yemeği evde ekonomik ve kolay yoldan yapabilirsiniz. Evde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz beyti kebabının püf noktasını sizler için hazırladık. İşte sizi yormadan evde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz beyti kebabının yapılışı ve malzemeleri…

BEYTİ KEBABI KÖFTE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

- 1 tane soğan

- 1 tane yumurta

- 1 çay kaşığı kadar kimyon

- 3 diş sarımsak

- 1 çay bardağı galeta unu

- 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 buçuk tatlı kaşığı tuz

- 400-450 gram çekilmiş kıyma

LAVAŞ EKMEĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

- 1 paket maya

- 5 buçuk su bardağı un

- 2 su bardağı oda sıcaklığında bekletilmiş su

- 1 çay kaşığı kadar tuz

- Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı

SOSU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

- 1 tas sarımsaklı yoğurt

- 1 yemek kaşığı su

- 1 buçuk yemek kaşığı domates salçası

- İsteğe göre acılı veya acısız 1 tatlı kaşığı kadar biber salçası

- 1 yemek kaşığı margarin veya tereyağı

LAVAŞIN YAPILIŞI:

- Un, maya, su ve zeytinyağını bir kapta koyarak hepsini karıştırın. Son olarak tuzu ekleyelim.Hamur kıvamını alana kadar yoğurmaya devam edelim

- Yoğurduktan sonra her beze yaklaşık 35 gram olacak şekilde eşit parçalara bölün.Böldükten sonra üzerini nemli bir bez örterek dinlenmesini sağlayın.

- Dinlenen hamurları merdane ile açın. İnce bir şekilde açtığınız bezeleri yağsız bir tavada pişirin.

KÖFTENİN YAPILIŞI:

- Fırını 175-180 dereceye ayarladıktan sonra sarımsak ve soğanı robottan geçirin. Geçirdikten sonra su oluştuysa onu süzün.

- Bir kaba kıymayı koyun. Sarımsak ve soğanı ekleyerek karıştırın. Daha sonra baharatları, galeta ununu, yumurta ve 1 buçuk yemek kaşığı zeytinyağını eleyip karıştıralım. İyice karıştırdıktan sonra tezgâhın üzerine streç film koyup hazırladığımız harcı stres filme sarıp buzdolabında 15 dakika kadar bekletelim.

- Buzdolabından çıkarttığımız köfteleri kebap şeklinde veya şişe dizerek pişirebilirsiniz. Köfteler piştikten sonra daha önce hazırlamış olduğumuz lavaşlar sararak halka şeklinde kesebilirsiniz.

- Kestiğiniz kebap parçalarını servis tabağına dizerek en son hazırlamış olduğunuz sosu dökebilirsiniz.