En kolay 3 sütlü tatlı tarifi

Kolay sütlü tatlı tarifleri araştırılıyor. Özellikle yemeğin yanına hafif tatlı arayanlar kadayıflı muhallebi, kazandibi ve sütlaç tariflerini tercih ediyor. İşte evde kısa sürede yapabileceğiniz kolay sütlü tatlılar...

1. KADAYIFLI MUHALLEBİ

Yemekten sonra hafif bir tatlı arıyorsanız kadayıflı muhallebi tam size göre. Kadayıflı muhallebinin malzemeleri de hemen hemen her mutfakta bulunuyor. İşte akşam çayınızın yanına yakışacak kadayıflı muhallebinin yapılışı…

MUHALLEBİSİ MALZEMELER:

1 litre süt

4 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı mısır nişastası

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 adet yumurta sarısı

1 paket krem şanti

SÜSLEME İÇİN

4 su bardağı kavrulmuş tel kadayıf

1 su bardağı dövülmüş ceviz veya fındık

KADAYIFLI MUHALLEBİ YAPILIŞI

Öncelikle evde kadayıf varsa kendinizde kadayıfı kavurabilirsiniz. Fakat hazır hali de marketlerde satılıyor. Vanilya ve krem şanti haricindeki tüm muhallebi malzemelerini tencereye ekleyin ve muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın. Altını kapattıktan sonra krem şanti ve vanilyayı da ekleyin karıştırın. Borcamın altına kadayıfı yerleştirin. Ardından üstüne muhallebiyi dökün ve üzerini tekrar kadayıfla kapatın. Fındık veya cevizle süsleyebilirsiniz.

2. SÜTLAÇ



3. KAZANDİBİ

Malzemesi az yapımı kısa süren bir tatlı arıyorsanız kazandibi tatlısı tam size göre. İşte hem hafif hem de servisi kolay olan kazandibi tatlısı tarifi ve malzemeleri…

KAZANDİBİ MALZEMELER

1 litre süt

2 yemek kaşığı mısır nişastası

8 yemek kaşığı dolusu toz şeker

3 yemek kaşığı pirinç unu

1 paket vanilya

TEPSİNİN DİBİ İÇİN;

Tereyağ ve 4 yemek kaşığı toz şeker

KAZANDİBİ TARİFİ YAPILIŞI

Tencere içinde muhallebisi için olan tüm malzemeyi karıştırın ve ocağa koyun. Sürekli karıştın ve muhallebi kıvamına getirin.

Bir tepsiyi tereyağı ile yağlayın ve şekeri tepsiye yayın.

Muhallebiyi soğutmadan dökün ve yüksek ateşte 8-12 dakika kadar tepsiyi çevire çevire altını kızartın. Soğuduğunda nefis tatlı hazır.