Sütlaç nasıl yapılır? Ramazana özel sütlaç tarifi ve malzemeleri

Ramazan denilince akla ilk gelenlerden biri de sütlü tatlılardan biri olan “sütlaç tarifi” geliyor. Peki, ramazana özel sütlaç nasıl yapılır? Geleneksel bir tatlı olan sütlaç, iftar saatinde soğuk yenen lezzetiyle insanı mest eden bir tatlıdır. Sütlaç tarifi evde bulunan şeker, süt ve pirinç gibi kolay malzemelerden yapılıyor. Sütlacın püf noktası ise sütün iyi olması ve güzel kaynatılmasıdır. Sütlaç, ‘’sütlü aş’’ veya ‘’sütlü pirinç’’ adlarıyla ilk olarak 15. Yüzyılda tıbbi kitaplarda ve Kaygusuz Abdal’ın şiirlerinde geçtiği belirtiliyor. Yani sütlaç için tarihi geçmişi olan eski bir tatlı çeşidi de diyebiliriz. “Sütlaç nasıl yapılır?” sorusunun cevabı ve sütlaçla ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor. İşte lezzetli ramazana özel sütlaç tarifi…

SÜTLAÇ TARİFİ MALZEMELER

1 litre süt (Süt mutlaka soğuk olmalıdır)

2 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı pirinç unu

2 çay bardağı pirinç

1 litre su

2 çay bardağı pirinç

Fındık veya fıstık (süslemek için)

SÜTLAÇ TARİFİ YAPILIŞI

İlk önce pirinçleri suyun içinde pişirerek şişmelerini sağlıyoruz. Daha sonra içine sütü ekleyerek kaynatmaya başlıyoruz. Süt ve pirinç kaynamaya başlayınca pirinç ununu bir miktar sıcak suyun içinde karıştırıyoruz ve sütlacın içine döküyoruz. Bu işlemden sonra hızlıca karıştırıyoruz ve tekrar kaynamasını bekliyoruz. Son olarak içine şekeri ekliyoruz. Bir süre daha kaynattıktan sonra servis kâselerine alıyoruz. Sütlaçları daha hızlı soğumaları için buzdolabına koyabilirsiniz. Dilerseniz üzerini fıstıkla veya tarçınla süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun...

SÜTLAÇ TARİFİ SERVİS ÖNERİSİ

Sütlaç süslemesinde tarçın, fındık, fıstık veya nar taneleri de kullanabilirsiniz.

SÜTLAÇ TARİFİ YANINA HANGİ YEMEKLER GİDER?

Sütlaç hafif bir tatlı olduğu için yanına birçok yemek gidecektir. Bizim önerimiz ise kürdan kebabı, pirinç pilavı ve mercimek çorbası. Afiyet olsun...