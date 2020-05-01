Güllaç tatlısının püf noktası Ramazana özel kolay güllaç tatlısı tarifi

“Güllaç nasıl yapılır? Güllaç tatlısı malzemeleri nelerdir?” gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sütlü ve güzel görünümlü tatlılar arasında yer alan güllaç tatlısının Osmanlı saray mutfaklarında da yer aldığı biliniyor. Ramazan ayının vazgeçilmezi olan güllaç tatlısının temel malzemeleri arasında güllaç, süt ve şeker yer alıyor. Önce süt ve şeker kaynatılıyor. Soğuttuktan sonra güllaç yapraklarını süt ve şekere batırılıp tepsiye diziliyor. Güllaç tatlısının püf noktası ve daha fazlası için işte kolay güllaç tatlısı tarifi ve malzemeleri…

GÜLLAÇ TATLISI İÇİN MALZEMELER

1,5 litre süt

10 yaprak güllaç

2 su bardağı şeker

Çekilmiş ceviz

Üzeri için:

İsteğe göre fıstık, ceviz, nar veya çilek.

GÜLLAÇ TARİFİ YAPILIŞI

1. Süt, şeker tencereye alarak ısıtın, şekerler tamamen erisin.

2. Süt oda sıcaklığında ılınmaya bırakın.

3. Güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde derince bir tepsiye koyun.

4. Üzerine her yanı ıslanacak şekilde bir iki kepçe süt döküyoruz.

5. Beş güllaç yaprağı için aynı işlemi tekrarlayın ve beşinci katı da ıslattıktan sonra bu kata ceviz serpelim ve üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak serin.

6. Kalan şekerli sütten bir su bardağı kadar alın.

7. İçerisine 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyip tatlının üzerine gezdirin.

8. Tatlıyı buzdolabında muhafaza edin.

9. En az 2-3 saat dinlendirdikten sonra üzerini isteğe göre süsleyerek servis edebilirsiniz.

GÜLLAÇ TATLISININ PÜF NOKTASI

Güllaç yaprağı çok ince olmalı ve gevrek olmalıdır. Güllaç yaprağı, ılık süt içinde ıslatılır ve tepsiye döşenir. Çok süt koyulmalı ve süte doymalıdır.

GÜLLAÇ TATLISI NASIL SÜSLENİR?

Güllaç tatlısı süslemesinde fıstık, fındık, ceviz, çilek, vişne ve nar ile süslenebilir.