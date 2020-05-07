Bugün ne pişirsem diye düşünenler için İzmir köfte tarifi
Ramazan ayında “Bugün ne pişirsem?” diye düşünenler İzmir köftenin tarifini araştırıyor. Ege mutfağının en sevilen lezzetleri arasında yer alan İzmir köftenin yapılışı oldukça basit. Geleneksel bir lezzet olan İzmir köfte tarifi “Bugün ne pişirsem?” diye düşünenler için iyi bir alternatif. İşte Ege mutfağının meşhur yemeği İzmir köfte tarifi ve malzemeleri…
Ramazanda İzmir köftesinin tarifi merak ediliyor. Geleneksel meşhur lezzet olan İzmir köfteyi iftara yetiştirmeniz mümkün. Çünkü vaktinizi almayan kolay bir İzmir köftesi tarifi hazırladık. Herkes tarafından sevilerek tüketilen İzmir köftesi hemen hemen her yörede yapılıyor. İşte “Bugün ne pişirsem?” diye düşünenler için Ege mutfağının incisi İzmir köftesi tarifi ve malzemeleri…
MALZEMELER
500 gr orta yağlı kıyma
2~3 sivri biber
1 küçük boy rendelenmiş soğan
Yarım demet maydanoz
Tuz
Kimyon
Karabiber
1 yemek kaşığı galeta unu
1 yumurta
3 dilim bayat ekmek içi
3 patates
Kızartmak için ayçiçeği yağı
SOSU İÇİN
3 domates
1 tatlı kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Kırmızı toz biber
İZMİR KÖFTE NASIL YAPILIR?
Köfte için kıymayı çukur bir kaba alın. Rendelenmiş soğan, galeta unu, yumurta, bayat ekmek içi, çok ince kıyılmış maydanoz, tuz ve baharatı ekleyip iyice yoğurun. Köfte harcından cevizden biraz daha büyük parçalar koparıp oval köfteler hazırlayın. Kızgın yağda hafifçe kızartıp kağıt havlu üzerine aktarın. Patateslerin kabuğunu soyup elma dilimi şeklinde kesin. Tuzla tatlandırdıktan sonra kızgın yağda hafifçe kızartın. Aynı şekilde kağıt havlu üzerine aktarın. Yemeğin sosu için domatesleri elma dilimi şeklinde doğrayıp salça ile birlikte zeytinyağında karıştırmadan 10 dakika pişirin. Tuz ve toz biberi ekleyip tatlandırın. Sosu ocaktan alın. Isıya dayanıklı bir kaba köfteleri ve patatesleri yerleştirin. Üzerine sosunu dökün. Sivri biberlerin çekirdeklerini temizleyip iri parçalar şeklinde doğrayıp ilave edin. Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında 15 dakika pişirin. Fırından alın, sıcak servis yapın.