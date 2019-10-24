Masterchef'te yapılan fırında patlıcan kebabı nasıl yapılır?

Masterchef yarışmasının eleme yemeğinde yapılan fırında patlıcan kebabının nasıl yapıldığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Masterchef yarışması ile çeşitli yemeklerin tarifleri vatandaşlarda büyük ilgi uyandırıyor. Canı fırında patlıcan kebabı çeken vatandaşlar fırında patlıcan kebabı tarifini öğrenmek istiyor.

FIRINDA PATLICAN KEBABI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

500 gram kıyma2 adet orta boy soğan(rendelenmiş)1/2 demet maydanoz2 diş sarımsak1 su bardağı bayat ekmek1 çay kaşığı tuz1 çay kaşığı karabiber1 çay kaşığı pul biber1 çay kaşığı kimyon3 adet patlıcan3 adet kiraz domates(boş yerlere eklemek için)

ÜZERİ İÇİN

1 yemek kaşığı domates salçası1 su bardağı sıcak su1 adet rendelenmiş domates1 çay kaşığı tuz1 çay kaşığı karabiber2 adet yeşil biber1 diş ezilmiş sarımsak

YAPILIŞI

Geniş bir kasede 500 gram kıymaya, 2 adet ince rendelenmiş kuru soğan, yarım demet maydanozu ilave edin.

2 diş ezilmiş sarımsak, 1 su bardağı ekmek kırıntısı ve 1'er çay kaşığı tuz, pul biber, kimyon ve karabiber ekleyin.

Sonra güzelce yoğurun ve yumurta büyüklüğünde kopardığınız köftelere yuvarlak şekil verin.

İki parmak kalınlığında kestiğiniz 3 adet patlıcanla köfteleri birleştirin.

Sırasıyla dizerek fırın kabına yerleştirin ve boş kalan yerleri kiraz domatesle doldurun.

Sosu için, ayrı bir kapta 1 yemek kaşığı domates salçasıyla 1 su bardağı sıcak suyu karıştırın. Üzerine 1 adet rendelenmiş domates, 1 er çay kaşığı tuz, karabiber ve son olarak 2 adet doğranmış yeşil biberle 1 diş ezilmiş sarımsak ekleyip tekrar karıştırın.

Sosu ve 1 çay bardağı suyu patlıcan ve köftelerin üzerine gelecek şekilde gezdirin ve Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin.

Ev usulü, mis gibi fırında patlıcan kebabınız hazır, afiyet olsun!