Zeynep Bastık'tan Exxen sürprizi! Ünlü şarkıcı müjdeyi böyle duyurdu

Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'den bomba haber! Ünlü yapımcı ve sunucu, ocak ayında yayın hayatına başlayacak Exxen için yeni bir programın daha müjdesini verdi.



Her geçen gün yeni proje ve ünlü isimleri bünyesine katarak haber olan yeni dijital platform Exxen'de Zeynep Bastık sürprizi yaşanıyor. Acun Ilıcalı'nın sosyal medyadan "Zeynep Bastık ve Konukları ile müzik şölenine hazır olun! Hem müziğe doyacaksınız hem de sohbete" notu ile paylaştığı haberi, ünlü şarkıcı sevenlerine Instagram story'sinden şu paylaşımla müjdeledi: