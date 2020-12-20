20 Aralık 2020 Pazar 22:42 | Son Güncelleme:
Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal'dan Türk Kızılay'a kan bağışı
Survivor 2021 kadrosuna katılan yakışıklı oyuncu Cemal Hünal, Türk Kızılay'a kan bağışında bulunarak destek oldu.
Issız Adam filminde Alper karakterine hayat vererek hafızalara kazınan Cemal Hünal'dan iyilik hareketi... Şu sıralar Survivor yarışma kadrosuna dahil olarak gündeme gelen yakışıklı oyuncudan Türk Kızılay'a destek geldi.
TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2021 kadrosunda yer alan ünlü isim, Çapa Kan Merkezi'ne gelerek kan bağışında bulundu.
İYİ Kİ VARSIN!
Türk Kızılay'ın sosyal medya hesabından ünlü oyuncuya yaptığı teşekkür paylaşımı ise şöyle oldu:
Çağrımıza icabet ederek kan bağışlayan oyuncumuz Cemal Hünal'a şifalarına vesile olduğu hastalarımız adına teşekkür ederiz. İyi ki varsın! Kan Dostum