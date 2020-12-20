Bir Annenin Günahı dizisi ekranlara veda ediyor

Kanal D'de yayın hayatına başlayan Bir Annenin Günahı, ekranlarda tutunamayan diziler kervanına katıldı. Reytinglerde istenen sonucu elde edemeyen dizinin fişi çekildi.



Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, başrollerinde Özge Özberk, Emre Kınay, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas, Pamir Pekin ve Nefise Karatay gibi isimlerin yer aldığı 'Bir Annenin Günahı' 5. bölümü ile ekran hayatına veda edecek.

Güçlü oyuncu kadrosu ile ekrana gelen dizideki karakterler ise şu şekildeydi: Özge Özberk (Suna), Musa Uzunlar (Sadri Güngör), Mert Yazıcıoğlu (Yusuf), Emre Kınay (Çetin Alaz), Simay Barlas (Yağmur Güngör), Pamir Pekin (İbrahim Komiser), Alihan Türkdemir (Ali), Mina Derman (Zehra).