Sihirli Annem dizisi afişiyle olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü

Acun Ilıcalı'nın ocak ayında yayın hayatına başlayacağı dijital platformu Exxen'den haberler gelmeye devam ediyor. Bir döneme damga vuran fenomen dizi Sihirli Annem yeni versiyonları ile Exxen'de yer almaya hazırlanıyor.



17 yıl aradan sonra yeni versiyonuyla merakla beklenen Sihirli Annem'in afişi görücüye çıktı. "Sihirli bir dünyanın kapıları, 'Sihirli Annem' ile aralanıyor!" notu ile servis edilen afiş, sosyal kullanıcılarını adeta ikiye böldü.

Dizinin yeni versiyonu için sosyal medya kullanıcıları, gerek oyuncu kadrosu olsun gerekse de eski tadı verip vermeyeceği konusunda olsun farklı yorumlarda bulundu. Olumsuz eleştirilerin bazıları ise şöyle oldu:

Taci görse kalp krizi geçirir, eski oyuncuları aradı gözüm, nerede Ceren tatlılığı, Çilek minnoşluğu, Cem sempatikliği, kesinlikle eski tadı vermez, şimdiden final, Melisa bile izlemez bunu...

2003 yılında ilk bölümü ile ekranlarda olan Sihirli Annem; Nevra Serezli, İnci Türkay ve Gül Sonat gibi isimlerle seyirci karşısına çıkmıştı. Bir zamanların efsane dizisinin yeni kadrosunda Emre Altuğ, Açelya Topaloğlu, Nisa Aksongur gibi oyuncular yer alıyor. Dizinin yeni Sadık'ı Emre Altuğ olurken, Betüş karakterini Açelya Topaloğlu canlandıracak. Dudu rolünü Nergis Kumbasar oynarken Lale Başar da Perihan karakterini ise ekranlarda yer alacak.

Bazı sosyal medya kullanıcılarının ise Acun Ilıcalı'nın bir tv kanalında Melisa için Sihirli Annem'i tekrar çektiği açıklaması üzerine "Melisa sen nelere kadirsin, babandan Ezel dizisini de iste, Aşk-ı Memnu'yu izlemesin" gibi esprili paylaşımları dikkat çekti.