Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'si İbrahim Çelikkol'dan Demet Özdemir ve Mihre Çelikkol paylaşımları

Tv8'in fenomen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in yakışıklı oyuncusu İbrahim Çelikkol, eşi Mihre Çelikkol ile yeni bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Hayranlarının yakın markajında olan ünlü oyuncu, gün içinde önce sevilen dizide Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir'i arkasından gerçek hayattaki eşi Mihre Çelikkol'u peş peşe paylaştı.



Mehdi karakteri ile ekranlara gelen ünlü oyuncunun Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki rol arkadaşı Demet Özdemir'li Instagram story'sinden yaptığı paylaşım işte huzurlarınızda...

İbrahim Çelikkol'un gerçek hayattaki eşi ile olan paylaşımı ise şu şekilde oldu: