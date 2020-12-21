Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel'i neden sildiği ortaya çıktı! Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'le aşk mı yaşıyor?

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ve başarılı oyuncu Hande Erçel geçtiğimiz yaz ayrılık kararı almış ancak ikili dost kalacaklarını açıklamıştı. Hande Erçel'in yeğeni Mavi'yi sık sık gören Murat Dalkılıç beklenmedik bir hamlede bulundu.

Ünlü popçu Dalkılıç, Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel'i takipten çıktı. Hande Erçel ise Murat Dalkılıç'ı takip etmeye devam ediyor. İkili arasında magazin gündemini harekete geçiren gelişmeler yaşanırken bir sosyal medya kullanıcı 'Siler çünkü Murat başka bir oyuncuyla görüşüyor. Oyuncu da şu dönemin yine çok konuşulan genç oyuncularından biri' diyerek iddiada bulundu.

Gazetemagazin'in ekran görüntülerini paylaşması üzerine gündemde bomba etkisi yaratırken bir sosyal medya kullanıcısı da oyuncunun profilini karalayıp birbirlerini takip ettiklerini de söyledi. Karalanan profilden görünen küçük bir alandan araştırmaya yapmaya başlayan sosyal medya kullanıcıları Murat Dalkılıç'ın takipçi listesini incelemeye aldı.

Gossippasta Instagram sayfasının iddiasına göre Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen ve Murat Dalkılıç aşk yaşamaya başladı. İkili Dünya Hali adlı filmde başrolleri paylaşmıştı.