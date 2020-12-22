Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül ve Sancar'ı Engin Akyürek'ten hayranlarını sevindiren sürpriz pozlar

Star TV'nin iddialı yapımlarından Seferin Kızı dizisinin başrol oyuncuları Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek'in yeni fotoğrafları yine çok beğenildi.



Geniş bir hayran kitlesine sahip Nare ve Sancar karakteriyle seyirci karşısına çıkan başrol ikilisinin bizimde çok beğendiğimiz o pozları işte huzurlarınızda...

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