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  • Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül ve Sancar'ı Engin Akyürek'ten hayranlarını sevindiren sürpriz pozlar
22 Aralık 2020 Salı 07:16 | Son Güncelleme:

Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül ve Sancar'ı Engin Akyürek'ten hayranlarını sevindiren sürpriz pozlar

Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül ve Sancar'ı Engin Akyürek'ten hayranlarını sevindiren sürpriz pozlar

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'dan birbirinden iddialı yepyeni pozlar geldi! Sefirin Kızı dizisinin başrol karakterlerinden Nare güzelliğiyle Sancar ise yakışıklılığıyla adeta göz doldurdu. Sevilen isimler verdikleri pozlarla ünlü modellere taş çıkarttı.

Star TV'nin iddialı yapımlarından Seferin Kızı dizisinin başrol oyuncuları Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek'in yeni fotoğrafları yine çok beğenildi.

Geniş bir hayran kitlesine sahip Nare ve Sancar karakteriyle seyirci karşısına çıkan başrol ikilisinin bizimde çok beğendiğimiz o pozları işte huzurlarınızda...

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