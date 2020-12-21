Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu'na Begüm Akkaya partner mi oluyor? Seher ile yolları kesişiyor

Show TV'nin iddialı yapımlarından Çukur'dan yeni haberler var. Kadrosunda Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan gibi oyuncuları barındıran Çukur dizisi yeni sezonda İrem Sak, Nejat İşler, Mustafa Avkıran ve Barış Arduç gibi yeni isimlerle ekran macerasını sürdürmeye devam ediyor.

Erdenet ailesi ile Koçovalılar'ın çatışmasına şahit olduğumuz dizide Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli performansıyla adeta göz dolduruyor.

Çok konuşulan ve her yeni bölümü büyük bir sabırla beklenen dizideki Rıza Kocaoğlu'nun canlandırdığı Aliço karakteri ise seyirci tarafından ayrıca merak edilen bir başka önemli karakter.

4 sezondur yayında olan ve her bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitleyen dizide Aliço karakteri, dizide kağıt toplayarak kendini kamufile eden zeki bir keskin nişancı olarak karşımıza çıkıyor. Bu ilgi çekici karakter tabii ki Rıza Kocaoğlu'nun muhteşem oyunculuğu ile adeta devleşiyor.

Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, Çukur'un Aliço'suna dizide yeni bir karakter eşlik edecek. Çukur'a son katılan oyuncu Begüm Akkaya'nın hayat verdiği Seher ile fenomen karakter Aliço'nun yolları yeni bölümlerde kesişecek. Bu kulis bilgisini alan dizinin hayranları ekranların yeni ikilisi mi geliyor diye meraklanmaya şimdiden başladı diyebiliriz.

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