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  • Gülben Ergen'den üzen haber! Ünlü şarkıcı koronavirüse yakalandı
21 Aralık 2020 Pazartesi 22:24 | Son Güncelleme:

Gülben Ergen'den üzen haber! Ünlü şarkıcı koronavirüse yakalandı

Gülben Ergen'den üzen haber! Ünlü şarkıcı koronavirüse yakalandı

Gülben Ergen'den yeni haber... Güzel şarkıcının 10 gün önce koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Evde tedavi gören ünlü ismin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gülben Ergen'den hayranlarını üzen haber geldi. Ünlü şarkıcının menajeri Özgür Aras'ın yaptığı açıklamaya göre, Ergen'in 10 gün önce yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. 

Evde tedavisini sürdüren başarılı şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi. Karantina süreci devam eden şarkıcının oğullarının eski eşi Mustafa Erdoğan'ın yanında kaldığı ortaya çıktı.

Evde kendini bakıma alan güzel şarkıcı, geçtiğimiz mayıs ayında koronavirüs pandemisi hakkında şu demeci vermişti:

Tüm dünyanın sınavı bu sadece bizim değil ki... Belirsizliği teslimiyetle aşacağız ve girdiğimiz gibi çıkmayacağız bu günlerden... Kendi adıma, tüm zorlukların ardından doğan güneşi iyi tanırım. Şimdiden cüzdanıma, bankama gelmeyen ama yüreğime, içime, yüzüme, gözüme yerleşen ışığın farkındayım

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