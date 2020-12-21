Uyanış Büyük Selçuklu dizisine bomba transfer! Yasak Elma'nın Lila'sı Buçe Buse Kahraman kadroya girdi

TRT 1'in iddialı dizisi Uyanış Büyük Selçuklu hayranlarına müjde... Pazartesi akşamları yayınlanan ve her bölümü ile reyting rekorları kıran fenomen dizinin kadrosuna genç bir isim dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, Yasak Elma dizisi ile geniş bir hayran kitlesi elde eden başarılı oyuncu Buçe Buse Kahraman, sevilen dizi Uyanış Büyük Selçuklu'nun kadrosuna katıldı.

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