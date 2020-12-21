21 Aralık 2020 Pazartesi 22:53 | Son Güncelleme:
Uyanış Büyük Selçuklu dizisine bomba transfer! Yasak Elma'nın Lila'sı Buçe Buse Kahraman kadroya girdi
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden yeni bir bomba haber daha geldi. Yasak Elma'nın Lila'sı Buçe Buse Kahraman, TRT 1'in fenomen dizisine dahil oldu.
TRT 1'in iddialı dizisi Uyanış Büyük Selçuklu hayranlarına müjde... Pazartesi akşamları yayınlanan ve her bölümü ile reyting rekorları kıran fenomen dizinin kadrosuna genç bir isim dahil oldu.
Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, Yasak Elma dizisi ile geniş bir hayran kitlesi elde eden başarılı oyuncu Buçe Buse Kahraman, sevilen dizi Uyanış Büyük Selçuklu'nun kadrosuna katıldı.