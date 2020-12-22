Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'li Bu Benim Masalım dizisinin detayları belli oldu

Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen birbirinden iddialı projelerle haber olmaya devam ediyor. Ocak ayında yayın hayatına start verecek olan Exxen'in projelerinden biri de Bu Benim Masalım...



Melek Seven ve Deniz Gürlek'in senaryosunu yazdığı dizinin yönetmenliğini Kıvanç Baruönü yapacak. Adı anıldığı ilk günden itibaren başrol oyuncularıyla merak uyandıran dizide, ünlü şarkıcı Aleyna Tilki ve Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven başrolleri paylaşıyor. Ayrıca müzikal bir tarza sahip olan dizinin 2021 Şubat'ta yayınlanacağı ve ilk sezonunun 10 bölüm olduğu biliniyor. Yeni diziden haberler bunlarla da sınırlı değil...

Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, genç isimleri buluşturan Bu Benim Masalım'ın birinci bölüm çekimleri tamamlandı. Dans provaları devam eden Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven için çekimlere kısa bir süreliğine ara verildi.

Öte yandan son dönemin başarılı ismi Aleyna'nın gençlik müzikal dizisinde Sertab Erener'den bir şarkı seslendiği ortaya çıktı.

Survivor 2020 yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Cemal Can Canseven, yeni diziyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Cemal Can'ın Aleyna Tilki ile olan dans provaları görüntüsü ise şu şekilde olmuştu. Ünlü isim, paylaşımda kendisine gelen yılbaşında ne yapacaksın sorusuna "Galiba çalışacağız" yanıtını vermişti.

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