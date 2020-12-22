Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'dan enerji dolu paylaşım
Engin Altan Düzyatan-Neslişah Alkoçlar çiftinden yepyeni bir poz... Ünlü çiftin mutlu evliliklerini gözler önüne serdikleri enerji yüklü paylaşımları takipçileri tarafından adeta beğeni yağmuruna tutuldu.
Diriliş Ertuğrul adlı diziyle şöhreti sınırları aşan yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan ve güzeller güzeli eşi Neslişah Alkoçlar takipçilerini yine boş geçmedi, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
TRT 1'de yayınlanacak Barbaros dizisinde Oruç Reis rolüyle ekranlara dönmeye hazırlanan Engin Altan Düzyatan ve eşinden mutluluk dolu bir poz geldi. Aşklarını her fırsatta dile getiren ünlü çift, sevdiklerine bu sefer "Enerjimizi yükseltelim, haftaya umutla ve motive başlayalım." notuyla paylaşımda bulundu.
Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in torunu olan Neslişah Alkoçlar'ın sosyal medya hesabından yaptığı enerji dolu o paylaşımı işte huzurlarınızda...
Öte yandan mutlu birlikteliklerini 2014 yılında evlilik ile taçlandıran ünlü çifttin Emir Aras ve Alara adlarında çocukları bulunuyor.