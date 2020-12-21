Sihirli Annem'in yeni Dudu'su Nergis Kumbasar bombayı patlattı... Yayın tarihini açıkladı

Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de yayınlanak Sihirli Annem dizisinin yeni versiyonlarıyla ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'dan müjdeli haber geldi.

En son İyi Günde Kötü Günde dizisinde Perihan karakteri ile ekranlarda yer alan başarılı oyuncu, şimdi de Sihirli Annem'in Dudu'su olarak seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce Nevra Serezli'nin canlandırdığı karaktere hayat verecek olan ünlü isim yeni dizisi için açıklamalarda bulunmayı ihmal etmedi:

Çekimler çok güzel, şahane bir şey oluyor, oynarken bile müthiş keyif alıyoruz.

Nergis Kumbasar yayın tarihi sorularına ise "Valla benim bildiğim 1 Ocak" yanıtını verdi.

Öte yandan ünlü oyuncu, eski eşi Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hafta içi kısa süreli hastaneye yatan ve şimdilerde evinde tedavisine devam eden Erbil'in sağlığının iyi olduğunu belirten Nergis Kumbasar, "Normal rutin ilacını alıyor. Çok şükür iyiye gidiyor. Biz de testlerimizi yaptırıp ziyaretine gidiyoruz." dedi.

HES kodu olmadan eve alınmadıklarını esprili bir dille ifade eden Kumbasar, "O bizi kabul etse bile biz test yapmadan gitmeyiz" ifadelerini kullandı.

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