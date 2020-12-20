Acun Ilıcalı Dominik Cumhurbaşkanı ile görüştü! Teşekkür paylaşımında giydiği kıyafetle gündeme oturdu

Medya patronu Acun Ilıcalı'nın TV8 ekranlarında yayınlanacak yarışması Survivor 2021'in çekimleri için gittiği Dominik'te Devlet Başkanı ile görüşmesi gündeme bomba gibi düştü.



Bu sene Ünlüler-Gönüllüler formatında ekranlara gelecek Survivor 2021'in yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenen Acun Ilıcalı, Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı ile çekildiği fotoğraf karesini şu notu düşerek paylaştı:

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın Luis Abinader ile görüşmek benim için büyük mutluluk oldu. Bana gösterdiği yakınlık için çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu dostluk iki ülkenin güzel ilişkilerini daha iyi yerlere götürecek ve çok güzel projelere imza atacağız. Teşekkürler Sayın Başkan.

Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımda, Acun'un bu sefer siyah tişört değil de gömlek giymesi dikkatlerden kaçmadı. Ilıcalı'nın paylaşımına gelen esprili yorumlar ise şöyle oldu:

• Adam yakında devlet alacak

• Adayı satın alıyor

• Siyah tişört nerede Acun

• Acun gömlek giymiş çok ciddi olay var

• Ülkeye ortak mı oluyorsun

• Gömlek pantolon bile giymiş

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