Türkan Şoray, Haluk Bilginer, Tuba Büyüküstün, Kenan Doğulu, Gülse Birsel, Bengü gibi ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları! 'Bir ulus küllerinden doğdu'

98 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıldönümünde ünlü isimler de duygularını sosyal medyadan paylaştı.

TÜRKAN ŞORAY: Büyük Taarruz’un kahramanı, başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya ve şehitlerimize sonsuza kadar minnet duyacağım. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun.

HALUK BİLGİNER: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.. Kıymetini bilelim. Nice yıllara..

KENAN DOĞULU: Büyük Taarruz Zaferi’nin 98. yıl dönümünde başta Mustafa Kemal Atatürk ile fikir ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!

ÇAĞLA ŞIKEL: Önce o inandı sonra bir millet inandı. Zafer işte o zaman kazanıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!

GÜLSE BİRSEL: Kutlanacak zaferler armağan eden muazzam kahramanlara hayranlık, minnet ve saygıyla...

TUBA BÜYÜKÜSTÜN: Bu zafer, vatan toprağı işgal altında bulunan bir milletin, yokluklara rağmen azimle, inançla, kararlılıkla, buyük bedeller ödeyerek toprağından ve özgürlüğünden ödün vermeme destanıdır.

BENGÜ: Kocaman bir ulusun el ele vererek küllerinden doğduğu bu büyük zaferin 98. yılında Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını, vatanı için canını veren tüm şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz.

Hülya Koçyiğit’in torunu ASLIŞAH ALKOÇLAR da Türk bayrağını üzerine giyerek zafer coşkusunu yaşadı.