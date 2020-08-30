Lady Gaga'ya Gülşah Saraçoğlu imzası! Ünlü sanatçıyı Las Vegas'taki konserine hazırlayacak

Modacı Gülşah Saraçoğlu, yurtdışına açılmaya hazırlanıyor. Türkiye'de birçok sanatçının sahne kıyafetlerine imza atan modacı, dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'yı konserine hazırlayacağını söyledi. Deniz Akkaya’nın sunduğu ‘Biz Bize’ adlı programına konuk olan Saraçoğlu, sahne şovlarıyla dünyada ses getiren Lady Gaga'nın Las Vegas’taki konseri için elbise tasarladığını anlattı. Modacı, “Geçen Mayıs ayında menajerime yazıyorlar ama pandemi olduğu için böyle bir şey gerçekleşemiyor. Şahane bir şey hazırlıyorum. Pandemi gibi bir şey sağlık sorunu olmazsa hayırlısıyla Las Vegas’ta olacağız” diye konuştu.

KONSER MAYISTA



Konseri ileri bir tarihe ertelendiğinin de altını çisen Gülşah Saraçoğlu, "Kovid - 19 salgını nedeniyle bu projede önümüzdeki Mayıs ayına ertelendi" dedi.