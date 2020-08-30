Deniz Seki kilo verdi, sorun oldu! Ünlü şarkıcı takipçisinin yorumu karşısında şaşkına döndü

Önceki gün yeni görüntüsünü paylaşan Seki’ye bir takipçisi, “Bacakları incelttiğiniz çok bariz belli oluyor! Ne gerek vardı” yorumunu yaptı. Bu mesaj karşısında şaşkına dönen şarkıcı, “En kilolu olduğum dönemlerde bile bacaklarımın ince olduğunu herkes görmüştür. Kilo verince, oynanmış fotoğraflarla diyorsunuz. Böyle bir yoruma ne gerek vardı?” yanıtını verdi.