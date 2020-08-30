Çağatay Ulusoy, Selen Öztürk ile rol alacağı Mücadele Çıkmazı filminde çöpçü olacak!

Eylül sonunda çekimlerinin bitmesi planlanan filmde Çağatay Ulusoy, çöpçülük yapan bir babayı canlandıracak. Oğlu ile çöp toplayıcı bir babayı oynayacak olan Ulusoy, kendisi için farklı bir deneyim olacağını belirtti.

Film çekimlerinden bir görüntü.

2021’de vizyonda olması düşünülen filmde, oyuncuya Selen Öztürk eşlik edecek.