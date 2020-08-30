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  3. Çağatay Ulusoy, Selen Öztürk ile rol alacağı Mücadele Çıkmazı filminde çöpçü olacak!
30 Ağustos 2020 Pazar 19:36 | Son Güncelleme:

Çağatay Ulusoy, Selen Öztürk ile rol alacağı Mücadele Çıkmazı filminde çöpçü olacak!

Çağatay Ulusoy, Selen Öztürk ile rol alacağı Mücadele Çıkmazı filminde çöpçü olacak!

Çağatay Ulusoy'un rol aldığı ‘Mücadele Çıkmazı' adlı filmin detayları belli oldu.

Eylül sonunda çekimlerinin bitmesi planlanan filmde Çağatay Ulusoy, çöpçülük yapan bir babayı canlandıracak. Oğlu ile çöp toplayıcı bir babayı oynayacak olan Ulusoy, kendisi için farklı bir deneyim olacağını belirtti.

Film çekimlerinden bir görüntü.

2021’de vizyonda olması düşünülen filmde, oyuncuya Selen Öztürk eşlik edecek.

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