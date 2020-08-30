30 Ağustos 2020 Pazar 22:37 | Son Güncelleme:
Babil'in Ayşe'si Aslı Enver'den Sertab Erener'in 'Bu Dünya' şarkısıyla yaza veda!
Oyuncu Aslı Enver, Babil dizisinin çekimleri başlamadan tatilinin son günlerinin keyfini çıkarıyor.
Arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tatilinde keyifli anlar yaşayan oyuncu, Sertab Erener’in ‘Bu Dünya’ şarkısından sözler paylaşarak yaza veda etti. ‘Son yazlıklar’ sözüyle mesajına başlayan Aslı Enver, parçada yer alan şu sözleri yayımladı: “Yalnız gelir çırılçıplak, kalırsın bir avuç toprak… Önce insan olmaya bak. Dünyada hiç kimseye kalmayacak."