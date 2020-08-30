Babil'in Ayşe'si Aslı Enver'den Sertab Erener'in 'Bu Dünya' şarkısıyla yaza veda!

Arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tatilinde keyifli anlar yaşayan oyuncu, Sertab Erener’in ‘Bu Dünya’ şarkısından sözler paylaşarak yaza veda etti. ‘Son yazlıklar’ sözüyle mesajına başlayan Aslı Enver, parçada yer alan şu sözleri yayımladı: “Yalnız gelir çırılçıplak, kalırsın bir avuç toprak… Önce insan olmaya bak. Dünyada hiç kimseye kalmayacak."