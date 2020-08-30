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  3. Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan MFÖ grubundan 'Bilet satılmadı' iddialarına açıklama geldi!
30 Ağustos 2020 Pazar 19:53 | Son Güncelleme:

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan MFÖ grubundan 'Bilet satılmadı' iddialarına açıklama geldi!

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan MFÖ grubundan 'Bilet satılmadı' iddialarına açıklama geldi!

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan MFÖ grubu, Bodrum'da iptal edilen konserleri için “Hiç bilet satılmadı ve bu yüzden iptal oldu” şeklinde yapılan yorumlara yanıt verdi.

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan MFÖ grubu, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyerek  şu açıklamayı yaptı: “Kerki/Solfej organizasyonun 27 Ağustos tarihinde Bodrum Antik Tiyatro’da gerçekleşmesi planlanan MFÖ konseri, organizasyon firmasının finansal ve organizasyonel şartları yerine getirmemesi sebebiyle iptal edilmiştir. Konserin iptal sebebiyle ilgili diğer iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni konserlerde görüşmek dileğiyle...” 

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