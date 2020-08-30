Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan MFÖ grubundan 'Bilet satılmadı' iddialarına açıklama geldi!

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan MFÖ grubu, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyerek şu açıklamayı yaptı: “Kerki/Solfej organizasyonun 27 Ağustos tarihinde Bodrum Antik Tiyatro’da gerçekleşmesi planlanan MFÖ konseri, organizasyon firmasının finansal ve organizasyonel şartları yerine getirmemesi sebebiyle iptal edilmiştir. Konserin iptal sebebiyle ilgili diğer iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni konserlerde görüşmek dileğiyle...”

