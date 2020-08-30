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  3. Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'lı ‘Masumlar Apartmanı'ndan ilk kareler ortaya çıktı
30 Ağustos 2020 Pazar 20:08 | Son Güncelleme:

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'lı ‘Masumlar Apartmanı'ndan ilk kareler ortaya çıktı

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'lı ‘Masumlar Apartmanı'ndan ilk kareler ortaya çıktı

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın başrollerinde olduğu TRT 1'in yeni dizisi ‘Masumlar Apartmanı'ndan ilk kareler ortaya çıktı.

TRT 1’in yeni dizisi ‘Masumlar Apartmanı’nın setinden ilk kareler ortaya çıktı. Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar’ı buluşturan dizi, yakında seyircisinin karşısına çıkacak.Uzun bir süre sonra ekranlara dönecek olan Ezgi Mola da heyecanını “Yıllar sonra öyküsünü de senaryosunu da okuduğum anda beni çok etkileyen bir iş oldu. Bence izlediğiniz de hem çok etkilenecek hem de çok duygulanacaksınız” sözleriyle dile getirdi.

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