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  3. Burcu Özberk adının aşk dedikodularına karıştığı Murat Kazancıoğlu hakkında konuştu! 'Sevgilim değil, arkadaşım'
30 Ağustos 2020 Pazar 21:42 | Son Güncelleme:

Burcu Özberk adının aşk dedikodularına karıştığı Murat Kazancıoğlu hakkında konuştu! 'Sevgilim değil, arkadaşım'

Burcu Özberk adının aşk dedikodularına karıştığı Murat Kazancıoğlu hakkında konuştu! 'Sevgilim değil, arkadaşım'

Oyuncu Burcu Özberk, önceki akşam Yeniköy'de düzenlenen bir doğum günü partisine katıldı.

Özberk’in bulunduğu mekana, adının aşk dedikodularına karıştığı Murat Kazancıoğlu da geldi. Özberk, konuyla ilgili “Arkadaşlar Murat benim çok yakın arkadaşım, lütfen yanlış şeyler yazmayın. Kameralar kapalı olsaydı sizlere ne kadar yakın olduğumuzu gösterirdim” dedi.

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