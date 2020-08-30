Burcu Özberk adının aşk dedikodularına karıştığı Murat Kazancıoğlu hakkında konuştu! 'Sevgilim değil, arkadaşım'

Özberk’in bulunduğu mekana, adının aşk dedikodularına karıştığı Murat Kazancıoğlu da geldi. Özberk, konuyla ilgili “Arkadaşlar Murat benim çok yakın arkadaşım, lütfen yanlış şeyler yazmayın. Kameralar kapalı olsaydı sizlere ne kadar yakın olduğumuzu gösterirdim” dedi.