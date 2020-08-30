Cansu Tosun doğum kilolarını vermek için diyete girdi! Güzel oyuncu 11 kilo verdi ve ekledi: Vücudundaki değişimleri paylaşacağım

Hamilelik dönemi boyunca 20 kilo alan Cansu Tosun, organik beslenme, diyet ve spor eşliğinde 11 kilo verdiğini söyledi. Bu şekilde zayıflamaya devam edeceğini söyleyen oyuncu, iki ay sonra vücudundaki değişimleri paylaşacağını anlattı.

