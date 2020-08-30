30 Ağustos 2020 Pazar 21:51 | Son Güncelleme:
Hamilelik dönemi boyunca 20 kilo alan Cansu Tosun, organik beslenme, diyet ve spor eşliğinde 11 kilo verdiğini söyledi. Bu şekilde zayıflamaya devam edeceğini söyleyen oyuncu, iki ay sonra vücudundaki değişimleri paylaşacağını anlattı.
Cansu Tosun doğum kilolarını vermek için diyete girdi! Güzel oyuncu 11 kilo verdi ve ekledi: Vücudundaki değişimleri paylaşacağım
Bir ay önce ilk bebeği Marsel'i kucağına alan oyuncu Cansu Tosun, doğum kilolarını vermek için sıkı bir diyete girdi ve 11 kilo verdiğini söyledi.
Hamilelik dönemi boyunca 20 kilo alan Cansu Tosun, organik beslenme, diyet ve spor eşliğinde 11 kilo verdiğini söyledi. Bu şekilde zayıflamaya devam edeceğini söyleyen oyuncu, iki ay sonra vücudundaki değişimleri paylaşacağını anlattı.