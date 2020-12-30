Kanal D'nin beğenilerek takip edilen show programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yarın akşam birbirinden ünlü isimleri ağırlıyor. Programın eski oyuncu kadrosunda bulunan Şahin Irmak'ın da yer aldığı yarışmada, eğlenceli ve keyifli anlar yaşanacak. Bir dönem severek takip edilen Jet Sosyete dizisinde rol alan Şahin Irmak kimdir, kaç yaşında? Çok Güzel Hareketler Bunlar eski oyuncusu Şahin Irmak nereli, eşi kim?

ŞAHİN IRMAK KİMDİR?

Şahin Irmak 29 Eylül 1981 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu olan Şahin Irmak şu anda Jet Sosyete adlı dizinin kadrosunda yer almaya devam ediyor.

Karayılan dizisinde "Şiro" rolüyle ve Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programındaki çeşitli rolleri ile yıldızı parladı. Aşağı Yukarı Yemişlililer adlı tv dizisinde "Sülo" (Süleyman) karakterini canlandırdı. Entelköy Efeköy'e Karşı sinema filminde ilk başrol deneyimini yaşadı. Yeni yayın döneminde Nurgül Yeşilçay ile Sultan adlı dizide başrol oynadı.

Star TV'de yayınlanan Eğlendirme Dairesi isimli programda rol almış, ancak program 5. bölümden sonra yayından kaldırılmıştır. 18 Ocak 2016 tarihinden itibaren benzer formattaki Geldim Gördüm Güldüm (3G Show) ile Show TV'de yer almaktadır.

Dizi

Geldim Gördüm Güldüm (2016)

Kim O (2014)

Aldırma Gönül (2013)

Bizim Ev (2013)

Sultan (2012)

Aşağı Yukarı Yemişlililer (2011)

Çok Güzel Hareketler Bunlar (2008-2011)

Kurtlar Vadisi Pusu (2008)

Karayılan (2007-2008)

Bir Demet Tiyatro (2006)

Bebeğim (2006)

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (2004)

Çemberimde Gül Oya (2004)

Avrupa Yakası (2004)

Kurtlar Vadisi (2004)

Aliye (2004)

Parmak İzi (2003)

Melek (2003)

Çocuklar Duymasın (2002)

Unutma Beni (2002)

Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (2002)

Sinema

Entelköy Efeköy'e Karşı (2011) - Muhtar Ali

Kutsal Damacana: Dracoola (2011) - Drakula

Çok Filim Hareketler Bunlar (2010) - Kazım

Neşeli Hayat (2009) - Serkan

Kutsal Damacana (2007) - Doktor

Beynelmilel (2006) - Şahin

Gönül Yarası (2004) - Barmen

Git Başımdan (2015) - Latif Selamsız

Yok Artık 2 (2016) - Berber Adnan

Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul (2017) - Deli Dumrul

TV

Memleket Hikayeleri: Aşan Bilir Karlı Dağın Ardını (2005)

Yol Palas Cinayeti (2004)

Benimle oynama (2018)

ASENA TUĞAL KİMDİR?

Asena Tuğal, 18 Ekim 1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Sosyal Bilimler Akademisi'nde tamamlamıştır. TGRT, Kanal D, Show Tv'de haber muhabirliği yapmış ve 2006 yılında Miss Turkey yarışmasında dördüncü, Miss İnternational yarışmasında ise Miss Smile ödülünü almıştır.

2010 yılında Ömre Bedel dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Asena Tuğal; Kertenkele, Filinta, Şeref Meselesi, Aldırma Gönül, Tozlu Yollar ve Öğretmen Kemal dizilerinde rol almıştır. Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Hülya karakterine hayat vermektedir. Asena Tuğal, 1,74 metre boyunda, 55 kilo ve Terazi burcudur.

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