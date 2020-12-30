Şahin Irmak kimdir, kaç yaşında? Çok Güzel Hareketler Bunlar eski oyuncusu Şahin Irmak nereli, eşi kim?
Şahin Irmak, yarın akşam Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı özel programında sevenleri ile buluşacak. En çok izlenen skeçlerini canlandıracağı gecede komik anlar geceye damgasını vuracak. Jet Sosyete gibi ses getiren yapımlarda yer alan Şahin Irmak kimdir, kaç yaşında? Çok Güzel Hareketler Bunlar eski oyuncusu Şahin Irmak nereli, eşi kim?
Kanal D'nin beğenilerek takip edilen show programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yarın akşam birbirinden ünlü isimleri ağırlıyor. Programın eski oyuncu kadrosunda bulunan Şahin Irmak'ın da yer aldığı yarışmada, eğlenceli ve keyifli anlar yaşanacak. Bir dönem severek takip edilen Jet Sosyete dizisinde rol alan Şahin Irmak kimdir, kaç yaşında? Çok Güzel Hareketler Bunlar eski oyuncusu Şahin Irmak nereli, eşi kim?
ŞAHİN IRMAK KİMDİR?
Şahin Irmak 29 Eylül 1981 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu olan Şahin Irmak şu anda Jet Sosyete adlı dizinin kadrosunda yer almaya devam ediyor.
Karayılan dizisinde "Şiro" rolüyle ve Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programındaki çeşitli rolleri ile yıldızı parladı. Aşağı Yukarı Yemişlililer adlı tv dizisinde "Sülo" (Süleyman) karakterini canlandırdı. Entelköy Efeköy'e Karşı sinema filminde ilk başrol deneyimini yaşadı. Yeni yayın döneminde Nurgül Yeşilçay ile Sultan adlı dizide başrol oynadı.
Star TV'de yayınlanan Eğlendirme Dairesi isimli programda rol almış, ancak program 5. bölümden sonra yayından kaldırılmıştır. 18 Ocak 2016 tarihinden itibaren benzer formattaki Geldim Gördüm Güldüm (3G Show) ile Show TV'de yer almaktadır.
Dizi
Geldim Gördüm Güldüm (2016)
Kim O (2014)
Aldırma Gönül (2013)
Bizim Ev (2013)
Sultan (2012)
Aşağı Yukarı Yemişlililer (2011)
Çok Güzel Hareketler Bunlar (2008-2011)
Kurtlar Vadisi Pusu (2008)
Karayılan (2007-2008)
Bir Demet Tiyatro (2006)
Bebeğim (2006)
Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (2004)
Çemberimde Gül Oya (2004)
Avrupa Yakası (2004)
Kurtlar Vadisi (2004)
Aliye (2004)
Parmak İzi (2003)
Melek (2003)
Çocuklar Duymasın (2002)
Unutma Beni (2002)
Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (2002)
Sinema
Entelköy Efeköy'e Karşı (2011) - Muhtar Ali
Kutsal Damacana: Dracoola (2011) - Drakula
Çok Filim Hareketler Bunlar (2010) - Kazım
Neşeli Hayat (2009) - Serkan
Kutsal Damacana (2007) - Doktor
Beynelmilel (2006) - Şahin
Gönül Yarası (2004) - Barmen
Git Başımdan (2015) - Latif Selamsız
Yok Artık 2 (2016) - Berber Adnan
Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul (2017) - Deli Dumrul
TV
Memleket Hikayeleri: Aşan Bilir Karlı Dağın Ardını (2005)
Yol Palas Cinayeti (2004)
Benimle oynama (2018)
ASENA TUĞAL KİMDİR?
Asena Tuğal, 18 Ekim 1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Sosyal Bilimler Akademisi'nde tamamlamıştır. TGRT, Kanal D, Show Tv'de haber muhabirliği yapmış ve 2006 yılında Miss Turkey yarışmasında dördüncü, Miss İnternational yarışmasında ise Miss Smile ödülünü almıştır.
2010 yılında Ömre Bedel dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Asena Tuğal; Kertenkele, Filinta, Şeref Meselesi, Aldırma Gönül, Tozlu Yollar ve Öğretmen Kemal dizilerinde rol almıştır. Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Hülya karakterine hayat vermektedir. Asena Tuğal, 1,74 metre boyunda, 55 kilo ve Terazi burcudur.