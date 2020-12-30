Eser Yenenler, Çok Güzel Hareketler Bunlar yılbaşı özel programının sunuculuğunu üstleniyor. Yarın akşam keyifli ve eğlenceli anların yaşanacağı programda birçok ünlü isim sahne alıyor. En beğenilen skeçleri ile izleyenlere eğlenceli anlar yaşatacak. Eser Yenenler kimdir, kaç yaşında? Çok Güzel Hareketler Eser Yenenler'in eşi kim?

ESER YENENLER KİMDİR?

Eser Yenenler 14 Şubat 1984'te Bursa'da doğdu. Oyuncu, yazar ve sunucu olarak tanıdığımız Eser Yenenler11 yaşında tiyatroya başladı. İlk ve ortaokulu doğduğu Bursa'da okuyan Yenenler, liseyi de Bursa'da, Gazi Anadolu Lisesi'nde okudu. Daha sonra da Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. İki ablası vardır. 6 yaşındayken babası vefat etmiştir.

ESER YENENLER OYUNCULUK KARİYERİ

Sırasıyla Bursa Belediye Gençlik Tiyatrosu'nda, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda, İstanbul Akademi Hayat'ta ve son olarak 2006 yılında Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği BKM Mutfak'ta yer aldı.

BKM Mutfak oyuncularının hazırladığı Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programında sunuculuk, yazarlık ve oyunculuk yaptı.

2003 yılında ilk televizyon tecrübesi olan Aliye dizisinde Özgür karakterini canlandırdı. Bir dönem Star TV'de Eyvah Düşüyorum adlı yarışma programını sundu. BKM Mutfak'tan arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile Star TV'de 3+1 programına başladı. Daha sonra Acun Medya yapımcılığında, 3 Adam ismiyle yayınlanmaya başlayan programı yaptı. Bunun yanında, “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasında, Ali Taran, Hülya Avşar, Acun Ilıcalı, Özgü Namal, Murat Boz ve Seda Bakan ile birlikte jüri üyeliği yaptı. Şu an TV8 kanalında, "Eser Yenenler Show" programını sunuyor.

BERFU YENENLER KİMDİR?

Miss Turkey yarışmasıyla tanınan ve binlerce güzel içerisinden dördüncü olan Berfu Yıldız, 1995 yılında İzmit’te dünyaya geldi. Lisansını Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı. Berfu Yıldız 2015 yılındaki Miss International Yarışması'nda da Türkiye'yi temsil etti. Gözlerden uzak bir yaşamı olan Berfu Yıldız, 2019 nisan ayında nişanlandı. 9 Haziran'da kır düğünüyle evlenecek ikili, hazırlıklarını sürdürüyor.

Koray Avcı kimdir, kaç yaşında? Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı konuğu Koray Avcı nereli?

Şahin Irmak kimdir, kaç yaşında? Çok Güzel Hareketler Bunlar eski oyuncusu Şahin Irmak nereli, eşi kim?

Ege Kökenli kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı konuğu Ege Kökenli kaç yaşında, nereli?

Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında? Çok Güzel Hareketler yılbaşı konuğu Cengiz Kurtoğlu nereli?

Hande Subaşı kimdir, kaç yaşında? Çok Güzel Hareketler Bunlar yılbaşı konuğu Hande Subaşı nereli?

Emircan İğrek kimdir, kaç yaşında? Çok Güzel Hareketler Bunlar yılbaşı konuğu Emircan İğrek nereli?

Hülya Avşar kaç yaşında, nereli? Çok Güzel Hareketler yılbaşı konuğu Hülya Avşar kaç kez evlendi?

Kibariye kimdir, kaç yaşında? Çok Güzel Hareketler yılbaşı konuğu Kibariye nereli, kızı kim?