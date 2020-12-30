Hande Subaşı, Kanal D'de yayınlanacak olan Çok Güzel Hareketler Bunlar yılbaşı konuğu olarak seyirci ile buluşacak. Yarın akşam birbirinden ünlü konukların yer alacağı komedi show programında Subaşı'nın bir rolü olacak. Miss Turkey 2055 güzeli seçilen ve daha sonra Miss World yarışmasında Türkiye’yi temsil etmiştir. Hande Subaşı kimdir, kaç yaşında? Çok Güzel Hareketler Bunlar yılbaşı konuğu Hande Subaşı nereli?

HANDE SUBAŞI KİMDİR?

Hande Subaşı, 1984 yılında Ankara’da doğmuştur. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Özel Sainte Pulcherie Fransız Lisesi orta okulunu bitirdikten sonra Kadıköy Anadolu Meslek lisesinde okudu. Baba tarafı Elazığlıdır.

İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim Tercümanlık bölümünden mezun oldu.

2005 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci oldu. Ardından Miss World yarışmasında Türkiye’yi temsil etti ve en iyi Ulusal Kostümü ödülünü aldı.

“Adak” ve “Kuşdili” gibi televizyononra ATV’de yayınlanan "Elveda Rumeli" adlı dizide Vahide karakterlerini canlandırdı. Hande Subaşı, Show TV'de yayınlanan “Şarkı Söylemek Lazım” yarışma programının 2007 yılında yayınlanan ilk sezonuna yarışmacı olarak katıldı.

2009 yılında “Gelecekten Bir Gün” ve Mahsun Kırmızıgül’ün yönettiği “Güneşi Gördüm” adlı filmlerinde oynadı.

Hande Subaşı 2012 yılının yazında “Tiyatro Kedi” tiyatrosunda sahnelenen “Kamelyalı Kadın” adlı müzikalde ilk kez tiyatro sahnesinde rol aldı. Aynı zamanda show tv.de yayınlanan “Düşman Kardeşler” adlı dizide oynadı.

Hande Subaşı 25 Ağustos 2012 tarihinde Can Tursan'la Suada'da yapılan törenle evlendi. 4 Şubat 2016 tarihinde boşanmak için mahkemeye başvurdu. Evliliklerini kurtarmak için hakimden bir şans daha istediler. Ancak tüm çabalarına rağmen evliliklerini kurtaramayıp boşandılar.