Emircan İğrek, Çok Güzel Hareketler Bunlar yılbaşı özel konuğu olarak şarkılarını seslendirecek. Ekran başında yer alan izleyenler ise şarkıcının hayatı hakkından bilgi sahibi olmak için Emircan İğrek kimdir, kaç yaşında? Çok Güzel Hareketler Bunlar yılbaşı konuğu Emircan İğrek nereli? sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte tüm detaylar...

EMİRCAN İĞREK KİMDİR?

Emircan İğrek, 2 Nisan 1993'te Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dünyaya geldi. Çerkezköy Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Müziğe Tekirdağ'da ve küçük müzik gruplarında başladı. 2019'da Nalan adlı şarkısıyla büyük çıkış yaptı. 2020 PowerTürk Müzik Ödülleri'nde "Yılın En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcısı" ödülünü almaya hak kazandı. Birçok şarkıcıya da bestelerini veren Emir Can, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde eğitim görüyor.

ŞARKILARI

Ağır Roman (2018)

Single'ları

Gönül Davası - 2017

Aç Bağrını - 2018

Defoluyorum - 2019

Gömleğimin Cebi - 2019

Dönsen Bile - 2019

Nevale - 2019

Nalan - 2019

Silahım Yok - 2019

Sapa - 2020

Meydan - 2020

Darbe (feat. Patron) - 2020

Saman Sarısı - 2020

Dargın" (Zeynep Bastık ile) - 2020

EMİR CAN İĞREK KAZANDIĞI ÖDÜLLER NELERDİR?

2019 Yılında En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcı (PowerTürk Müzik Ödüllerİ)2019 Yılında En Beğenilen Erkek Şarkıcı (Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödülleri)