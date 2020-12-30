Emircan İğrek kimdir, kaç yaşında? Çok Güzel Hareketler Bunlar yılbaşı konuğu Emircan İğrek nereli?
Emircan İğrek, yarın Çok Güzel Hareketler Bunlar yılbaşı konuğu olarak ekrana gelecek. Hızlı bir çıkış yakalayarak milyonların kalbine ulaşan İğrek yarın akşam şarkılarının seslendirerek sevenlerine keyifli anlar yaşatacak. Emircan İğrek kimdir, kaç yaşında? Çok Güzel Hareketler Bunlar yılbaşı konuğu Emircan İğrek nereli?
Emircan İğrek, Çok Güzel Hareketler Bunlar yılbaşı özel konuğu olarak şarkılarını seslendirecek. Ekran başında yer alan izleyenler ise şarkıcının hayatı hakkından bilgi sahibi olmak için Emircan İğrek kimdir, kaç yaşında? Çok Güzel Hareketler Bunlar yılbaşı konuğu Emircan İğrek nereli? sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte tüm detaylar...
EMİRCAN İĞREK KİMDİR?
Emircan İğrek, 2 Nisan 1993'te Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dünyaya geldi. Çerkezköy Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Müziğe Tekirdağ'da ve küçük müzik gruplarında başladı. 2019'da Nalan adlı şarkısıyla büyük çıkış yaptı. 2020 PowerTürk Müzik Ödülleri'nde "Yılın En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcısı" ödülünü almaya hak kazandı. Birçok şarkıcıya da bestelerini veren Emir Can, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde eğitim görüyor.
ŞARKILARI
Ağır Roman (2018)
Single'ları
Gönül Davası - 2017
Aç Bağrını - 2018
Defoluyorum - 2019
Gömleğimin Cebi - 2019
Dönsen Bile - 2019
Nevale - 2019
Nalan - 2019
Silahım Yok - 2019
Sapa - 2020
Meydan - 2020
Darbe (feat. Patron) - 2020
Saman Sarısı - 2020
Dargın" (Zeynep Bastık ile) - 2020
EMİR CAN İĞREK KAZANDIĞI ÖDÜLLER NELERDİR?
2019 Yılında En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcı (PowerTürk Müzik Ödüllerİ)2019 Yılında En Beğenilen Erkek Şarkıcı (Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödülleri)