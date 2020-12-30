Hülya Avşar kaç yaşında, nereli? Çok Güzel Hareketler yılbaşı konuğu Hülya Avşar kaç kez evlendi?

Hülya Avşar, Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel programında sahne alan ünlüler arasında yer alıyor. Kanal D'de eğlenceli anların yaşandığı programda Hülya Avşar, birbirinden güzel şarkıların ekran başındaki izleyenlerle buluşturuyor. Birçok dizi ve film projesinde yer alan Avşar kızının jürilik yaptığı programlarda bulunmaktadır. Magazin dünyasının önde gelen isimleri arasında yer alan Hülya Avşar kaç yaşında, nereli?

HÜLYA AVŞAR KİMDİR?

Hülya Avşar, 1963’te, Balıkesir ilinin Edremit ilçesinde, Celal ve Emral Avşar’ın ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Avşar, Ankara Cumhuriyet Lisesi’nden mezun oldu. Orta öğrenimini tamamlamasının ardından okumaya devam etmeyen Avşar, 1979'da Mehmet Tecirli adlı bir mühendislik öğrencisiyle evlendi. Ancak evliliği kısa süren Avşar, ayrılık kararı aldı. Anne tarafından Balıkesir’li olan Hülya Avşar’ın baba tarafı Ardahan/Hasköy’lüdür.

Hülya Avşar, 1981 yılında boşanmasının hemen ardından İstanbul'a taşındı. 1983 yılında katıldığı, Bulvar Gazetesi tarafından düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda birincilik kanandı. Ancak yarışmanın ertesi günü yaptığı evliliği ve boşanması bir gazetede yazılınca, kurallara aykırı olduğu gerekçesiyle tacı geri alındı. Avşar, çeşitli reklam filmlerinde boy göstermeye başladı.

HÜLYA AVŞAR’IN OYUNCULUK KARİYERİ

Yaşamında dönüm noktası olan 1983 yılında, “Haram” filmi ile oyunculuk kariyerine ilk adımı attı. Daha sonra, 1984 yılında ikinci filmi Tutku'da oynayan Avşar, 1985'te batağa batırılan bir kızı canlandırdığı, “Tele Kızlar”da oynadı.

Aynı yıl “Sekreter”i ve İbrahim Tatlıses ile de “Mavi Mavi”yi çeviren Avşar, 1986 yılında “Üç Halka 25”, “Fatmagül’ün Suçu Ne” gibi filmlerin yanı sıra, “Kısrak”, “Alın Yazım”, “Dağlı Güvercin” ve “Sevda Ateşi” gibi filmlerde de rol aldı.

1987 yılında “Alamancının Karısı” ve “Bir Kırık Bebek” çektiği filmlerin ardından, 1989 yılında, Sinema Yazarları Derneği'nin düzenlediği yarışmada “en iyi kadın oyuncu” seçilen, “Fazilet” ve “Öğretmen Zeynep” filmlerinde rol aldı. Avşar, 1990'da başrolü Yaman Okay ile paylaştığı “Benim Sinemalarım”daki rolüyle, 9. Uluslararası Tahran Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü aldı.

Aynı yıl çevirdiği “Hasan Boğuldu”da Avşar, Sinan Çetin'in yönetmenliğini yaptığı ve Cem Özer ile başrolü paylaştı. 1993 yapımı “Berlin in Berlin” filmdeki rolüyle Uluslararası Moskova Film Festivali’nde “en iyi kadın oyuncu” ödülünü alarak, yurt dışında düzenlenen bir festivalde ödül alan tek Türk kadın sinema sanatçısı oldu.

Bu filmiyle, Kültür Bakınlığı’ndan Sinema Başarı Ödülü, ve Sinema Yazarları Derneği’nden “en iyi 5. film” ödülünün de sahibi oldu. 1995 yılında Mehmet Aslantuğ ile, evlilik ve aşk ilişkilerinde mutlu olamayan bir kadının öyküsünün işlendiği, “Bir Kadının Anatomisi” adlı filmde oynadı. Hülya Avşar,1999 yapımı Salkım Hanım’ın Taneleri filminde büyük beğeni topladı.

Çektiği filmlerle şöhretin basamaklarını hızla tırmanan ancak bununla yetinmeyen Avşar, şarkıcılığın ardından, program sunuculuğuna ve tiyatroculuğa da başladı.

HÜLYA AVŞAR’IN MÜZİK KARİYERİ

1980'lerin sonunda müzik hayatına adım atan Avşar, assolist olarak sahnelerde yerini aldı. Müzik eğitimi aldıktan sonra yurtiçi ve yurtdışı konserleri verdi. Hülya Avşar,1988 yılında çıkardığı Herşey Gönlünce Olsun albümünün ardından, 1990'da Hatırlar mısın, 1991'de Hülya Gibi, 1993'te Dost musun Düşman mı, 1995'te Yarası Saklım, 1999'da Hayat Böyle, 2000'de Sevdim ve 2002'de de, Aşıklar Delidir adında albümlere imzasını attı. Avşar, 2000 yılında, Kral TV tarafından düzenlenen yılın müzik ödüllerinde, en iyi kadın şarkıcı ödülünün sahibi oldu.

90'lı yılların başında, bir sene kadar Günaydın Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptı. Daha sonra televizyona geçiş yapan ve 1993 yılında, Sevginin Gücü dizisinde oynadı. 1995'de Süper Yıldız, 1998'de Ah Bir Zengin Olsam, 2000'de de, Savunma dizisinde rol aldı.

Hülya Avşar, 2004 senesinde Zümrüt ve Kadın İsterse dizilerinde oynadı. Avşar, 2006 yapımı Kadın Severse'nin yanı sıra, Anadolu Kaplanı dizisinde de konuk oyuncu olarak rol aldı.

Yönetmenliğini, Birkan Uz ve Uğur Aksay'ın yaptığı ve Medyapım tarafından, talk show formatında yayınlanan Hülya Avşar Show, Türkiye’de ilk defa Uğur Aksay tarafından uygulanan, 16/9 mm sinematografik formatta, dijital reji ile çekilen show programı olma özelliğini taşımaktadır.

Müzik, sinema, televizyon çalışmalarının ardından Aralık 2000 de kendi adını taşıyan Hülya Dergisi’ni çıkarmaya başladı.

İlk tiyatro deneyimini, 2002 yılında, “Bugün Benim Doğum Günüm” adlı tek kişilik oyununda yaşadı. Hülya Avşar, Nisan 2003'te, ilk kitabı “Mavi Yansıma”yı elektronik ortamda yayınladı.

Ağırlıklı olarak spor dallarından tenise zaman ayıran, vakıf ve derneklere büyük ilgisi olan Avşar, Ajans Press’in 953 ulusal, bölgesel ve yerel yayında, 2005 yılının ilk 5 ayını mercek altına aldığı araştırmasında, hakkında çıkan tam 1940 haber ile birinci sırada yer aldı.

AC Nielsen'in, “Marka olduğuna inandığınız sanatçı” sorusuna, ankete katılanların yüzde 40’ı ‘Marka olmuş sanatçı yok’ cevabını verdi. Halkın yarısı marka olmuş bir sanatçı olmadığına inanırken, diğer yarısı ise Hülya Avşar’ı ‘en marka sanatçı’ olarak seçti. Avşar, yüzde 15.8 ile ilk sırada yer aldı.

HÜLYA AVŞAR KAÇ KEZ EVLENDİ?

Rol aldığı filmler, diziler ve şarkıcılığının yanı sıra, futbolcu Tanju Çolak, Coşkun Sabah, Osman Hattat, Mehmet Aşıcıoğlu gibi isimlerle yaşadığı ilişkilerle de adından söz ettirdi. Hülya Avşar, Mehmet Tecirli'nin ardından ikinci evliliğini, 1997 yılında iş adamı Kaya Çilingiroğlu ile yaptı.

Hülya Avşar, 2005 yılında Çilingiroğlu ile tek celsede boşandı. Ayrılığın ardından velayeti Avşar’a verilen 1998 doğumlu, Zehra adında bir kız çocukları vardır.

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