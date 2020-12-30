Ege Kökenli, Kanal D'nin Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı özel konuğu olarak ekrana gelecek. Kalp Atışı, Yasak Elma, Güneşin Kızları gibi çok izlenen yarışma programlarında yer alan Kökenli, En İyi Arkadaşım dizisiyle sektöre giriş yapmıştır. Ege Kökenli kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı konuğu Ege Kökenli kaç yaşında, nereli?

EGE KÖKENLİ KİMDİR?

Ege Kökenli, 20 Mart 1993 yılında Kırklareli’de dünyaya gelmiştir. Eğitimini Haliç Üniversitesi'nde Konservatuar Eğitimi alarak tamamlamıştır. 2004 yılında rol aldığı En İyi Arkadaşım dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Ege Kökenli; Anadolu Kaplanı, Yahşi Cazibe, Öğretmen Kemal, Çalıkuşu, Çiçek, Asla Vazgeçmem ve Güneşin Kızları dizilerinde rol almıştır.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde Yağmur karakterine hayat vermiştir. Ege Kökenli, 1,68 metre boyunda, 54 kilo ve Balık burcudur. Şimdilerde ise Kefaret dizisinde yer almaktadır.

Ege Kökenli’nin rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Yasak Elma (Yağmur) (TV Dizisi)

2017 – Kalp Atışı (Bahar) (TV Dizisi)

2015 – 2016 – Asla Vazgeçmem (Yaren) (TV Dizisi)

2015 – Güneşin Kızları (Melisa Taşkıran) (TV Dizisi)

2014 – Çiçek (Defne) (TV Dizisi)

2013 – Çalıkuşu (Mari) (TV Dizisi)

2011 – Yahşi Cazibe (Itır) (TV Dizisi)

2010 – Öğretmen Kemal (Peri) (TV Dizisi)

2006 – Anadolu Kaplanı (Gizem) (TV Dizisi)

2004 – En İyi Arkadaşım (Ece) (TV Dizisi)

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