Yarın akşam, Ersin Korkut, Çok Güzel Hareketler Bunlar yılbaşı özel programı ile sevenleri ile buluşuyor. Yılmaz Erdoğan'ın dayısının oğlu olarak bilinen Korkut, BKM kadrosunda çeşitli rollerde görev almıştır. Cem Yılmaz ile birlikte Doritos reklamında yer alan Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında Çok Güzel Hareketler eski oyuncusu Ersin Korkut nereli?

ERSİN KORKUT KİMDİR?

Ersin Korkut, 1977yılında, Hakkari'de dünyaya geldi. Babası köy hizmetlerinden emekli, annesi ev hanımıdır. 5 kardeştirler. İlk ve orta dereceli eğitimini Hakkari'de tamamladıktan sonra aynı şehirde bir süre taksi şoförü olarak çalışan Korkut, iş bulmak amacıyla1998 yılında İstanbul'a taşındı. Yılmaz Erdoğan'ın dayısının oğludur.

İstanbul'a geldiğinde bir iş bulmak için uğraşan ve gazete gördüğü ilanı değerlendirerek Merter semtinde bulunan bir pizza dükkanında bulaşıkçı olarak çalışmaya başlayan Korkut'un şansı, akrabası olan ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın kendisini BKM kadrosuna alması ile döndü. BKM'de çeşitli işlerde görev alan Korkut, Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununda sahne teknisyeni olarak görev yaptığı sırada Yılmaz Erdoğan'dan izin alarak oyunda ufak bir rol alarak sahneye çıktı. Seyirciler tarafından çok beğenilen ve bol bol alkışlanan Ersin Korkut, kendisine yeni kariyer olarak oyunculuğu seçti.

İlk olarak Cem Yılmaz ile beraber Doritos reklamlarında yer alan ve "Doktor Bu Ne?" repliği ile izleyicileri güldüren genç oyuncu, 2004 yılında, Sevinçli Halleradlı mini T.V. serisi ile televizyon dünyasına adım attı.

2005 yılında, Yılmaz Erdoğan'ın yazar, yönetmen ve oyuncu olarak kadrosunda bulunduğu Organize İşler adlı sinema filminde rol alarak beyaz perde macerasına başlayan Korkut, 2007 yılında Şafak Sezer ile beraber Kutsal Damacana ve 2009 yılında, bir Yılmaz Erdoğan filmi olan Neşeli Hayat filmlerinde rol aldı.

Ersin Korkut, BKM tarafından hazırlanan ve de 2008 yılından beri yayınlanmakta olan komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın kadrosunda yer almaktadır.

Ersin Korkut, Ekim 2015 ayında İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararınca "uyuşturucu kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, Mahkeme, hapis cezasının bir yıldan daha az olması nedeniyle cezayı erteledi.

2015 yılında çekilmeye başlayan senaryo ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'nın yaptığı "Ekşi Elmalar" filminde görüntü yönetmenliği Gökhan Tiryaki yaptı. Filmde Farah Zeynep Abdullah, Devrim Yakut, Fatih Artman, Ersin Korkut, Songül Öden, Şükran Ovalı rol aldı.

Filmleri ve Dizileri :

2015 - Eğlendirme Dairesi (TV Dizisi)

2015 - Ekşi Elmalar (Sinema Filmi)

2015 - Bizim Batman (Sinema Filmi)

2015 - Bana Baba Dedi (Rafet) (TV Dizisi)

2015 - Altın Horoz (Sinema Filmi)

2014 - İçimdeki Ses (Yılmaz) (Sinema Filmi)

2014 - Patron Mutlu Son İstiyor (Sinema Filmi)

2013 - 2014 - Galip Derviş (Komiser Ahmet Tekin) (TV Dizisi)

2010 - Çok Filim Hareketler Bunlar (Sinema Filmi)

2010 - Çocuklar Duymasın (İhsan) (TV Dizisi)

2010 - Kutsal Damacana Dracoola (Sebo / Kara Fuat) (Sinema Filmi)

2009 - Neşeli Hayat (Yusuf Lokman) (Sinema Filmi)

2008 - 2010 - Çok Güzel Hareketler Bunlar (Ersin) (TV Dizisi)

2007 - Kutsal Damacana (Asım) (Sinema Filmi)

2005 - Organize İşler (Ersin) (Sinema Filmi)

2004 - Sevinçli Haller (Hamza) (TV Dizisi)

1996 - Beyaz Show (Kendisi) (Tv Programı)

Yapım Ekibi :

1995 - Bir Demet Tiyatro (Set Ekibi) (TV Dizisi)

Reklam Filmleri :

Doritos

Peyman

Bonus

Eti Çikolata Keyfi

Seven Hill

Vodafone

Teknosa

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