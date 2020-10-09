MasterChef Alican kimdir, nereli? MasterChef Alican geçen sene kaçıncı oldu?

MasterChef 2019 yarışmacılarından olan Alican, zaman zaman gündemde araştırılan isimler arasında yer alıyor. Masterchef Alican, MasterChef 2020'nin Adana çekimlerine konuk oldu. İzleyiciler Alican Sabunsoy ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, MasterChef Alican kimdir, nereli?

ALİCAN, MASTERCHEF 2020'YE KONUK OLDU!

Mehmet Şef, Adana diyince eski yarışmacılarımızdan aklınıza kim geliyor diye sorararak Alican'ı davet etti. Somer Şef ise Alican'ın ekürisi olarak Yasin Obuz'u anons etti. İki eski yarışmacının da katılması ile yarışmada eğlenceli anlar yaşandı.

MASTERCHEF ALİCAN KİMDİR?

2019 MasterChef’in sevilen yarışmacısı Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 yılında Adana’da dünyaya geldi. İlköğrenimini burada tamamlayan Alican Sabunsoy, sonrasında Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak eğitimine devam etti. Mutfağa, Mersin Üniversitesi'nde tanıştığı bir şef aracılığıyla giren Sabunsoy, okulunun ikinci senesinde çalışmaya başladığını ve mutfağın büyülü dünyasından etkilenerek içindeki mutfak sevgisiyle eğitimini yarıda bırakıp yoluna aşçı olarak devam ettiğini belirtiyor.

Kendine bir şeyler katmak adına sık sık farklı mutfaklarda farklı deneyimler yaşayan Alican Sabunsoy, son olarak Adana'da şefliğini de yaptığı Uzak Doğu restoranından ayrılarak İstanbul'a taşındı.

MasterChef Alican, 2019'da finalist olarak yarıştı. Alican finalde 2. oldu.