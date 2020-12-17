MasterChef Cemre kimdir, kaç yaşında? 2019 MasterChef şampiyonu Cemre Uyanık nereli?

MasterChef Türkiye'de bugün yine heyecan dorukta. 18. haftada yarışmacıları büyük bir sürpriz bekliyor. Yarışmacılar bugün geçen seneinin yarışanları ile yemeklerini yapacaklar. 2019 MasterChef şampiyonu Cemre Uyanık kimdir? MasterChef Cemre kaç yaşında, nereli? İşte hakkında tüm merak edilenler..

2019 MASTERCHEF ŞAMPİYONU CEMRE UYANIK KİMDİR?

MasterChef Cemre Uyanık, 1992 yılında doğdu. Şanlıurfalı olan Cemre Uyanık, üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi bölümünde aldı.

MasterChef Cemre, 2017 yılında 5 ay boyunca ABD'de bir restoranda görev aldı.

Daha sonra yine ABD'de bir Fransız restoranda stajına devam eden Cemre, 2018 yılında New York'ta farklı bir restoranda parti şefi olarak girmiş ve 11 ay boyunca çalıştı.

2019 yılında MasterChef Türkiye birincisi olan Cemre Uyanık şu sıralar sürekli makaleler okuyup yazılar yazdığını söylüyor.