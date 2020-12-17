MasterChef 2020 ödülü nedir? MasterChef 2020 şampiyonu ne kazanacak?

MasterChef Türkiye 2020'nin bitmesine kısa süre kala, şampiyonluk yarışı da giderek kızıştı. MasterChef Türkiye'nin 18. haftasında heyecan dorukta. MasterChef 123. bölümde üçüncü eleme adayı belli olacak. Peki, MasterChef 2020 ödülü nedir? MasterChef şampiyonu ne kazanacak?

MASTERCHEF 2020 ÖDÜLÜ NEDİR?

MasterChef Türkiye 2020 için birinci olan kişiye verilecek ödül henüz açıklanmadı.

MasterChef 2018 birincisi Uğur Kardaş olmuştu ve 100 bin TL’lik ödülü almaya hak kazanmıştı.

MasterChef 2019 birincisi ise Cemre Uyanık olmuştu ve Fiat 500 Dolce Vita model arabanın sahibi oldu. Şampiyon olan yarışmacıya bir de kupa veriliyor.

MasterChef Cemre kimdir, kaç yaşında? 2019 MasterChef şampiyonu Cemre Uyanık nereli?

2020 yılı MasterChef büyük ödülü belli olur olmaz haberimizin içerisinde yer alacaktır.

MASTERCHEF 2020 JÜRİ ÜYELERİ

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

Mehmet Yalçınkaya 1974 yılında Bolu’nun Yenigüney köyünde dünyaya geldi. 1988 yılında aşçılığa amcasının yanında başlamıştır. 2004 yılında İstanbul Yemek Akademisi’nde eğitim alan Mehmet Yalçınkaya, bir çok yabancı ülkede Gastronomi ve Mutfak koordinatörü olarak çalıştı. Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz iki sezonda da MasterChef’te jüri üyeliği yapmıştır.

DANİLO ZANNA KİMDİR?

Danilo Zanna 1982 yılında İtalya’nın Toskana bölgesinde dünyaya geldi. Danilo Zanna’nın kendisi gibi ailesi de aşçıdır. İtalyan mutfağı hakkında tecrübesi olan Danilo Zanna, Türkiye’de yaşamaktadır. Kendine ait bir restoran işleten Danilo Zanna, daha önce yemek programları da yapmıştır. Tecrübesi ve birikimi ile MasterChef’in geçtiğimiz sezonunda da yer alan Danila Zanna’nın birçok hayranı bulunuyor.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

Somer Sivrioglu, 25 Mayıs 1971'de İstanbul'da doğdu. Somer Sivrioğlu’nun annesi de kendisi gibi şef ve restoran işletmecisiydi. Somer Sivrioğlu, küçük yaşlarda Türk mutfağı ile ilgilenmeye başladı. Otelcilik sektöründe üst düzey yöneticilik yapmıştır. Özel lokantalar, restoranlar işleten Somer Sivrioğlu, kitap çıkarmıştır ve deneyimleriyle bir çok kişiye ilham olmuştur. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda da MasterChef jürisi olarak izleyici karşısına çıkacak Somer Şef'in de diğer şefler gibi birçok hayranı bulunuyor.