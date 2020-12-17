MasterChef Eda kimdir? MasterChef Eda Karabulut kaç yaşında, nereli?

MasterChef Eda Karabulut, Tv8 izleyicileri tarafından merakla araştırılan yarışmacılar arasında yerini aldı. Geçtiğimiz sezona damga vuran isimler arasında bulunan MasterChef Eda Karabulut Nayır, yarışmaya İstanbul'dan katılmıştı. İşte MasterChef Eda Karabulut hakkında merak edilenler..

MASTERCHEF EDA KİMDİR?

MasterChef Eda Karabulut Nayır, 35 yaşında. Aslen Sivaslı olan Eda, lise mezunu. Eda Karabulut Nayır, "Çok çeşitli hobilerim olmasına rağmen en sevdiğim yere mutfağa gönül verdim ve çocuklarımın büyümesiyle profesyonel anlamda adımlar atmaya başladım." diyor.Yetenekli bir aşçı olduğunu söyleyen Eda, Masterchef Türkiye'ye katılmış ve elenene kadar en dikkat çeken isimlerden biri olmuştu. Evli olan MasterChef Eda, 2 çocuk annesidir.

MasterChef'in 7 Kasım 2019 Perşembe günü oynanan eleme oyununda yarışmaya veda eden isim Eda oldu. Eleme potasında Suna, Güzide, Eda ve Mustafa vardı. Somer Şef yarışmacılardan Ördek Bistayeea yapmalarını istedi. En güzel tabağı yapmak için kıran kırana mücadele veren yarışmacılar arasında heyecan dolu dakikalar yaşandı.

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